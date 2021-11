Oroscopo Paolo Fox, oggi 18 novembre 2021/ Acquario, Bilancia e Gemelli: chi al top?

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox vanno ad analizzare i segni di Aria con le indicazioni fornite dal celebre astrologo agli ascoltatori di Radio Latte e Miele. Acquario, Bilancia e Gemelli, ecco cosa c’è da sapere per quanto riguarda la giornata di oggi, giovedì 18 novembre 2021.

Oroscopo Paolo Fox, Acquario e Bilancia le previsioni del giorno

L’oroscopo Paolo Fox inerente al segno dell’Acquario evidenzia: il segno questa giornata la vive in modo interessante. È vero che ogni tanto l’Acquario perde le staffe, ma questo è un giovedì che porta dei piccoli o dei grandi riscontri. È importante quindi che tu valuti con attenzione i risultati di quello che hai fatto fino ad oggi. Spesso sei proprio tu che ti metti nei guai perché è talmente tanto il desiderio di amare e di dare agli altri, da non considerare più i tuoi bisogni. Quindi ci sono degli Acquario che fanno più per gli altri che per loro stessi: va bene, per carità! È encomiabile, però poi bisogna pareggiare i conti.

Ora invece è il momento delle previsioni destinate a tutti coloro che sono nati sotto il segno della Bilancia. Questa settimana è possibile ce sia rimasta vittima di incomprensioni, che tu non hai cercato ma che potresti avere involontariamente provocato, perché a volte, hai un atteggiamento molto comprensivo e in altri momenti invece non parli e quindi le persone non sanno come prenderti, anche se tu hai ragione nel dire certe cose. Rischi di sentirti sempre un po’ in imbarazzo. Da domani, cielo molto interessante un po’ per tutto.

Gemelli, che giornata sarà secondo l’oroscopo Paolo Fox

Per i Gemelli in questa giornata c’è una visione del mondo molto più ottimista e questo è importante, perché quando i Gemelli sono ottimisti, curiosi, sono più felici. C’è persino chi si libera di una situazione legata al passato. Nonostante le vicende professionali portino via molto del tuo tempo, è importante ritrovare la voglia di amare. Ora abbiamo una Venere neutrale: chi ha un amore se lo tiene, chi non lo ha deve stare attento a non lanciarsi in una situazione che non è molto chiara, solo magari per sconfiggere un senso di solitudine che ogni tanto alberga nel cuore dei Gemelli, anche di quelli che conoscono tanta gente! Perché spesso è un segno zodiacale che si accontenta di amicizie superficiali, poi quando c’è bisogno di aiuto, il Gemelli corre, ma non trova nessuno di riferimento. Forse va sfoltita questa agenda: tieni nel tuo cuore solo le persone che ti dimostrano affetto vero.

