Oroscopo Paolo Fox oggi 18 novembre 2021/ Leone, Sagittario e Ariete: amore e salute

Si rinnova l’appuntamento quotidiano con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox. Spazio ai segni di Fuoco, con le previsioni dell’astrologo lette a Radio Latte e Miele. Siete ansiosi di conoscere cosa riserverà la giornata odierna, giovedì 18 novembre 2021, ai nati Leone, Sagittario e Ariete?

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno del Leone e del Sagittario?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno del Leone ricorda che ogni tanto bisogna armarsi, per vincere una guerra! Tu le guerre poi le vai a cercare, nel senso che più c’è una sfida da affrontare e più sei in primo piano. Se qualcosa ti infastidisce cerca di rimandare a fine settimana un incontro. Qualche polemica in corso, ma molto leggera, e questa giornata invita anche a risparmiare. Dal punto di vista fisico, ti sei talmente impegnato nelle situazioni e questioni nuove, da vivere anche dei momenti un po’ pesanti. Se poi ci si mette anche qualche parente o amico a creare problemi, allora il nervosismo raddoppia: stasera soprattutto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 novembre 2021/ Tutto su Toro, Vergine e Capricorno

Passiamo adesso alle previsioni dell’oroscopo Paolo Fox dedicate a chi è nato sotto il segno del Sagittario. Via libera ai nuovi incontri, alle nuove passioni, che sono sempre importanti: per nuove passioni intendo non solo l’amore ma anche il lavoro. È molto importante vivere una sorta di dislocazione, perché quando ti trovi in un posto e stai male, con la mente e con la fantasia cerchi di stare altrove e questo ti aiuta! Chi ha iniziato una causa, una vertenza, dovrà un accordo al più presto: io direi prima della fine di dicembre. Si può vincere una sfida.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 18 novembre 2021/ Acquario, Bilancia e Gemelli: chi al top?

Ariete, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo l’oroscopo Paolo Fox dei segni di Fuoco con l’Ariete. In questo giovedì ritrova una situazione di lieve confusione e quindi è probabile che ci sia qualche discussione da sedare. Attenzione con il segno della Bilancia. Sempre contando su un anno migliore, il 2022, ogni tanto torna il passato e magari anche qualche conflitto. Per esempio, in amore, questo periodo non suggerisce di chiudere i rapporti dall’oggi al domani, di agire a livello istintivo, perché potresti ripensarci. Tu sai che tante volte nella vita ti è capitato di dire “basta” e poi di tornare sui tuoi passi.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 18 novembre 2021/ Pesci, Scorpione e Cancro: le previsioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA