Oroscopo Paolo Fox, oggi 18 novembre 2021/ Pesci, Scorpione e Cancro: le previsioni

L’oroscopo Paolo Fox si occupa dei segni d’Acqua nella consueta rassegna su Radio Latte e Miele. In particolare, che cosa prevedono le stelle per i nati Scorpione, Cancro e Pesci per la giornata di oggi, giovedì 18 novembre 2021?

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Scorpione e del Cancro?

L’oroscopo Paolo Fox ricorda che lo Scorpione vive una settimana di trasformazioni, decisioni non sempre indolori. Devi entrare in conflitto con te stesso a volte, per capire cosa desideri davvero, perché ogni tanto lo Scorpione si mette in un angolo a riflettere e sembra che ce l’abbia col mondo intero, un po’ come fa anche il Capricorno. Ma è solo perché si sente ferito e quindi deve rimarginare queste piccole ferite che possono derivare da contrasti lavorativi o questioni d’amore irrisolte, per poi sentirsi ancora più forte. Attento a non attaccare tutto e tutti: puoi dire quello che pensi, in maniera incisiva, senza però scivolare nelle provocazioni.

Chi è nato sotto il segno del Cancro cosa deve aspettarsi? In questi giorni vorrei che le preoccupazioni d’amore non investissero il tuo lavoro: per la famiglia, per i rapporti interpersonali, c’è qualcosa da rivedere. Evidentemente sei in una fase di revisione. Non è detto che manchi l’amore, forse manca solo il tempo. Stiamo a vedere cosa capita, ma tu, prima di far precipitare una situazione, lascia passare queste giornate che sono un po’ particolari. Oggi per esempio sei un po’ turbato.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Terminiamo l’oroscopo Paolo Fox circa i segni d’Acqua con i Pesci. Vivere un amore è utile, dimenticarlo quando porta ricordi negativi è indispensabile. Non vorrei che tu ti trovassi nella schiera di questo segno zodiacale che ancora sta cercando di uscire fuori da una situazione difficile. Tutti quelli che hanno iniziato una bella storia andranno avanti bene e ricordo che, per il lavoro, puoi fare delle richieste e se qualcuno non ti dà quello che desideri, vai altrove, perché entro febbraio c’è una questione anche legale che si sbroglia: io vedo una situazione molto positiva per il segno dei Pesci che però, ogni tanto, è portato a vedere solo il lato negativo, meno favorevole delle cose. Forse per farsi consolare o perché assumere un ruolo un po’ vittimista, in certi casi, aiuta. In questo fine settimana, attenzione a non incontrare persone che hanno un valore negativo nella tua vita. Devi liberarti di un peso.

