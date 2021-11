Oroscopo Paolo Fox oggi 18 novembre 2021/ Tutto su Toro, Vergine e Capricorno

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox si concentrano sui segni di Terra per il consueto appuntamento su Radio Latte e Miele. Ecco cosa riserverà la giornata odierna, giovedì 18 novembre 2021, per i segni del Toro, della Vergine e del Capricorno.

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno del Toro e della Vergine?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno del Toro che deve fare i conti con questa Luna, che sì è nel segno ma un po’ bersagliata da transiti particolari. Quindi dal punto di vista fisico, è un 18 di novembre che non mi rivela un grande impeto o una grande energia, ma dal punto di vista delle relazioni e dei contatti meriti 4 stelle di forza. Anche se non ti senti di fare tutto quello che dovresti fare in questa giornata, evidentemente farai un piccolo sforzo e andrai avanti.

Passiamo adesso alle previsioni dell’oroscopo Paolo Fox dedicate a chi è nato sotto il segno della Vergine. Bella questa situazione astrologica! Oggi abbiamo anche la Luna in buon aspetto e se ci sono delle occasioni da recuperare ricorda che hai una marcia in più. Considero questo cielo interessante, importante anche per coloro che vogliono mettere a segno un bel centro. I sentimenti, per esempio, sono importanti. Obblighi da rispettare, contratti da firmare: tu sei uno stacanovista da questo punto di vista e puoi occuparti anche di cose che portano fortuna anche per quanto riguarda il futuro. Emozioni e novità.

Capricorno, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo l’oroscopo Paolo Fox dei segni di Fuoco con il Capricorno. È importante riflettere sulle tue necessità: Venere, Mercurio e Marte sono favorevoli. Anche un progetto nato per sbaglio, e su cui non avevi puntato in autunno, può diventare un punto di riferimento. Molto bello questo cielo per chi deve portare avanti un progetto sentimentale: avere buone stelle aiuta! Amare è importante e relazionarsi agli altri è utile. Non assecondare i moti impulsivi, che potrebbero portarti lontano da un progetto, ma cerca di ragionare solo come tu sai fare.

