Oroscopo Paolo Fox oggi, 18 novembre 2022/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

La settimana è arrivata a venerdì 18 novembre 2022, è il momento di andare a scoprire quale futuro ha dettato l’oroscopo Paolo Fox tramite le previsioni durante la rubrica “Latte e Stelle”, che va in onda sulle frequenze di Radio Latte e Miele. In questa occasione l’approfondimento è dedicato ai nati sotto i segni di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Ariete e Toro, cosa dice l’oroscopo di Paolo Fox di oggi?

Cari Ariete. Periodo di assestamento e buone speranze: speranze che non sono affatto vane! Avremo un cielo molto importante già con la fine dell’anno, perché torna Giove nel segno, ma anche in questi giorni, perché queste due settimane in arrivo, con Mercurio e Venere nuovamente favorevoli, iniziano a dare quelle prospettive che poi saranno, spero per tutti, certezze nel 2023. Se adesso ci sono dei conflitti, bisogna risolverli.

Per il Toro superata la forte opposizione dei pianeti nella prima parte di questo particolare mese di novembre, si viaggia meglio. Credo che la maggior parte dei Toro ora voglia fare piazza pulita di situazioni e persone che non hanno più ragione di esistere. Questo porterà anche una revisione delle questioni economiche: allentare la presa è meglio, perché si sta un po’ sotto pressione. Nel 2023, Giove entrerà nel segno a maggio e porterà soddisfazioni.

Oroscopo Paolo Fox 18 novembre 2022: la Luna di Gemelli e Cancro

Per i Gemelli se ritieni che in una certa situazione tu abbia diritto a un risarcimento o se pensi che qualcuno abbia offuscato la tua immagine, credo che tu sia pronto anche a una rivalsa e questo è molto importante. Non ti nascondo che queste stelle in opposizione portano anche dei giorni di conflitto: attorno al 24/25 alcuni Gemelli potrebbero arrabbiarsi parecchio. In previsione di questo, è meglio mettere in ordine tutto e, se c’è da fare una richiesta importante, consultarsi con un esperto è meglio.

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox per il Cancro queste sono giornate utili anche per risvegliare i sentimenti. Le stelle del periodo garantiscono un miglioramento nel lavoro e i primi di novembre, chi ha modo di monitorare nell’immediato il successo di un’attività lavorativa, avrà avuto qualcosa in più, ma per ora tutto qui, Invece, a marzo 2023, Saturno inizierà un transito importante e questo significa che molte situazioni saranno da sostenere, rivedere e alla fine porteranno qualche soddisfazione. Persino chi è stato male, da questa estate, avrà qualcosa in più.











