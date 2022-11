Oroscopo Paolo Fox oggi, 18 novembre 2022/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

L’appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox si rinnova per questo venerdì 18 novembre 2022, con le previsioni dell’astrologo sulle frequenze di Radio Latte e Miele nel corso della rubrica Latte e Stelle. In questo approfondimento ci occuperemo di coloro che sono nati sotto i segni di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Cosa accadrà loro, tra amore, salute e lavoro?

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni per Leone e Vergine

Per il Leone un po’ di buona volontà non manca e poi tu sei un combattente nato. Le nuove storie potranno decollare, nel corso delle prossime settimane. Ricordando che Giove tornerà favorevole dal 20 dicembre, non escludo che qualcuno possa già prendersi una bella rivincita, una soddisfazione: se qualcuno ti ha fatto arrabbiare, agli inizi di questo mese, ora si potrà recuperare.



Cara Vergine. bisogna fermarsi un attimo. È chiaro che ognuno ha i suoi problemi e le proprie cose da rivedere e c’è chi deve fare una scelta nel lavoro. Come le macchine da corsa si fermano nei box per il pit stop, qualcuno dovrà anche rivedere alcune situazioni che non vanno sotto il profilo fisico. È certo che di stress ne hai dovuto sopportare parecchio. Ci saranno novità e impegni importanti il prossimo anno.

Oroscopo Paolo Fox, le sorti di Bilancia e Scorpione

Per i nati sotto il segno della Bilancia, le giornate migliori sono quelle del weekend. Mercurio e Venere sono tornati favorevoli: via libera a qualche opportunità! La Bilancia che ora si sente più forte e, secondo me, molto orgogliosa di quello che sta facendo, non può che viaggiare meglio. L’emotività è sempre alta, ma questo è normale: forse le persone emotive e che non nascondono le proprie sensazioni sono le migliori. Chi ha chiuso una storia, ora potrebbe avere già una buona occasione.

Caro Scorpione. queste prime due settimane di novembre potrebbero avere portato delle esperienze particolari: c’è chi è cresciuto a livello spirituale, mentale, c’è chi magari ha letto dei libri o comunque, in questo periodo, vuole saperne di più di un certo argomento. Da qui a marzo del prossimo anno, bisognerà fare delle valutazioni importanti. In amore, torna una buona passionalità e io spero davvero che questa Venere importante e intrigante possa confermare quello che ha già regalato agli inizi del mese.











