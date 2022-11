Oroscopo Paolo Fox oggi, 18 novembre 2022/ Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oggi, venerdì 18 novembre 2022 ci confrontiamo come ogni giorno con l’oroscopo Paolo Fox. Le previsioni proposte come sempre sulle frequenze di Radio Latte e Miele nel corso della rubrica Latte e Stelle ed approfondiamo dunque cosa dovranno aspettarsi i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, il giovedì di Sagittario e Capricorno

Per il Sagittario divertimento, passione, ottimismo: ti auguro veramente di guardare al futuro con grande volontà di azione e con un senso di positività che Mercurio e Venere nel segno confermano. Anche il Sole presto sarà nel tuo segno zodiacale e i primi sei mesi del prossimo anno saranno importanti, perché Giove farà veramente delle cose utili. Intanto puoi pensare a progetti da varare.



Per il Capricorno la determinazione, il coraggio e la forza non mancano in questo momento! Tra l’altro, in amore e sul lavoro, la cosa che piace più di te, in questo momento, è proprio la tua fermezza, perché sei una persona che di solito mantiene quello che dice e, in un mondo di persone inattendibili, tu sei un faro. Non devi lasciarti coinvolgere da situazioni poco chiare. Questo cielo conferma che sei e sarai una persona di riferimento anche se, ogni tanto, la determinazione conta, ma ci vorrebbe un po’ più di possibilità. In altre parole, vorrei che tu recuperassi un sentimento o stessi più vicino alla famiglia: se il lavoro ti distrae, è meglio ritornare a vivere le emozioni più vere.



Oroscopo Paolo Fox, le stelle di Acquario e Pesci

Ci sono delle tensioni planetarie per l’Acquario, sabato e domenica avremo la Luna favorevole. Le questioni di lavoro hanno portato discussioni e fermi, nei primi giorni di novembre, e molti Acquario devono fare i conti con un po’ di stanchezza. Venere però è tornata favorevole in queste ore e riesce a dare una grande forza, un grande slancio: vi permetterà di trovare delle soluzioni diverse rispetto al passato, se ci sono stati dei problemi.

Per i Pesci stringi i denti per un paio di settimane, ultimi colpi di coda di un 2022 che, ogni tanto, ha un po’ frastornato. La cosa bella, però, è che ci avviciniamo a un 2023 molto importante. Ci sarà anche un po’ di disagio intorno al 24/25 novembre, perché se hai rimandato delle discussioni, se ci sono delle persone che non te la raccontano giusta, questa volta non ci passerai sopra. Un progetto o un programma che non è andato bene andrà rivisto o addirittura chiuso. Meglio capire cosa sia importante trasportare nel prossimo anno e intanto sappi che, dal 6 dicembre, inizierà una fase importante che durerà molti mesi.

