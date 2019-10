OROSCOPO PAOLO FOX/ Oggi 18 ottobre 2019: Gemelli, Vergine, Pesci, Capricorno

Oroscopo di oggi venerdì 18 ottobre 2019

L‘oroscopo di Paolo Fox torna protagonista sulle frequenze di LatteMiele per la giornata di oggi, venerdì 18 ottobre 2019. Il noto astrologo ha tenuto la sua consueta rubrica Latte e Stelle, andiamo a vedere quanto raccontato segno per segno. L’Ariete è in crescita rispetto a qualche giorno fa, ora ottimista e pronto a svoltare dopo un momento non facile. Il Toro anche si trova di fronte a un weekend che potrebbe regalare delle ottime sensazioni. Il Cancro si trova a vivere un buon momento e con la necessità di amare e sentirsi felice. Il Leone invece è alla ricerca della tranquillità, con progetti importanti da portare a termine. La Bilancia è polemica in questo momento, deve stare attento a discutere però perché si rischiano problemi. Clicca qui per l’oroscopo della settimana

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Andiamo ad analizzare a fondo l’oroscopo di Paolo Fox partendo da Leone, Vergine e Scorpione. Il Leone ha bisogno di tranquillità, entro la fine di novembre si devono portare un po’ avanti i progetti e risparmiate un po. L’unico limite è l’ambizione oppure la mancanza di fondi. Attenzione nei rapporti con gli altri e se si frequentano Scorpione, Toro e Acquario ci sono conflitti. La Vergine ha giorni importanti ma anche molto faticosi. La giornata porta tanta indecisione nel lavoro e in amore. Bisogna lasciare passare venerdì perché non è come si vuole. Al segno piacciono le persone leali. Questo è un giorno disorganizzato. La Bilancia è polemica. Le persone che hanno avuto problemi potrebbero un po’ discutere. Attenzione con Cancro o Capricorno o Bilancia. Lo Scorpione in questi tre giorni ha molta voglia di stare in famiglia e allargare il giro delle conoscenze. Chi è solo vuole lasciarsi andare un po’ di più. Dopo una crisi ad agosto una coppia si riavvicina.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Concludiamo l’analisi nel dettaglio dell’oroscopo di Paolo Fox con i segni Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Il Sagittario con Luna opposta si sente indeciso. Quello che si decide è ancora molto positivo. Il pianeta Giove per qualche settimana porta a sfruttare le occasioni. Il Capricorno ha una bella giornata, non si deve rimandare nulla a sabato o domenica. Importante anche trovare un riferimento di lavoro. L’Acquario deve dimenticare la prima parte di questa settimana, la seconda è migliore. Non tutte le coppie sono in crisi però ci sono tensioni interiori. Spesso si resta da soli. Difficile trovare un riferimento. Non ci si accontenta di una routine. In amore porta un po’ di lunghe riflessioni. I Pesci hanno un senso di insoddisfazione da ieri ma sparisce domani. Il fine settimana inizia a rallentatore. Tra sabato e domenica emozioni in più.

Ariete, Toro, Gemelli e Cancro: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Voltiamo pagina e soffermiamoci su Ariete, Toro, Gemelli e Cancro per l’oroscopo di Paolo Fox. L’Ariete si trova in una condizione migliore rispetto a qualche giorno fa. La Luna sarà in quadratura e potrebbe fornire dubbi. Fase passeggera e resistente. Più coraggio del solito. Il Toro ha un fine settimana in crescita. I Toro che devono in questo momento cambiare casa hanno novità. Contano anche le forme per i Gemelli ma oltre il fisico c’è bisogno di qualcuno con cui giocar. Si è alla ricerca di persone complici. Il Cancro ha bisogno di amare e si rivela in modo passionale nel fine settimana.



