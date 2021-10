Oroscopo Paolo Fox, oggi 18 ottobre 2021/ Ariete, Leone, Sagittario: le previsioni

Riecco il consueto appuntamento con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per quanti sono appassionati dell’astrologia. In questo focus, daremo ampio spazio ai segni di Fuoco, grazie alle previsioni fornite dall’astrologo nel tradizionale e quotidiano appuntamento radiofonico su Radio Latte e Miele. Sarete sicuramente ansiosi di scoprire cosa riserverà la giornata odierna, lunedì 18 ottobre 2021, ai nati Ariete, Leone, Sagittario… Ma siete nel posto giusto: non dovete fare altro allora che proseguire nella lettura!

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno dell’Ariete e del Leone?

Apriamo il focus relativo ai segni di Fuoco dell’oroscopo Paolo Fox con le previsioni che riguardano l’Ariete. La Luna si troverà a breve nel segno zodiacale dell’Ariete, questo vuol dire che l’Ariete guadagnerà in energia. Ma questa Luna sarà anche in buon aspetto a Venere e questo indica anche la voglia di amare. Ora bisogna capire se l’amore c’è: certo che in questi giorni, se ci sono state delle tensioni, si possono risolvere. Per le coppie in difficoltà o per coloro che sono in bilico fra due storie, consiglio di agire entro i primissimi giorni di novembre, perché poi novembre, dicembre e gennaio saranno mesi che l’Ariete impegnerà soprattutto per il lavoro, piuttosto che per l’amore.

Il segno zodiacale del Leone, secondo l’oroscopo Paolo Fox, potrà contare su questa Luna in buon aspetto, ma questa settimana avrà parecchi alti e bassi e potrebbe essere, nel complesso, poco produttiva. Quindi si parte abbastanza bene fino a mercoledì, poi la seconda parte della settimana è contraddittoria. Quali sono i problemi da risolvere? Beh, certamente alcune questioni di lavoro, soprattutto per chi vuole cambiare e non può farlo, o per chi da poco si sta per invischiare in una situazione nuova che fin’ora non aveva mai provato prima: il Leone vuole mettersi in gioco e,per destino o virtù, sta cambiando molte cose della propria vita.

Sagittario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Chiudiamo questo approfondimento dell’oroscopo Paolo Fox relativo ai segni di Fuoco con il Sagittario. È importante credere nell’amore, poi con Venere nel segno chissà quanti vivranno un’emozione in più. La tua azione, dal punto di vista sentimentale, è importante. Se c’è una persona che ti interessa, potresti darle appuntamento entro la giornata del 20. Poi ricordo che questo è un periodo che potrebbe anche portare emozioni fuori da un rapporto che va avanti da tempo, ma solo se è un legame ossidato. Lo stesso periodo è decisivo per chi vuole dare un taglio a un rapporto troppo difficile da portare avanti. Alla fine comandi tu con Venere in buon aspetto!



