Oroscopo Paolo Fox, oggi 18 ottobre 2021/ Cancro, Pesci e Scorpione: le previsioni

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox tornano anche quest’oggi, lunedì 18 ottobre 2021, non solo per tenere compagnia a tutti gli appassionati dell’astrologia, ma anche per indicarci che giornata potrebbe essere quella odierna per i nati Scorpione, Cancro e Pesci. In questo approfondimento, infatti, ci occuperemo proprio dei segni d’Acqua, tramite le indicazioni fornite dall’astrologo stesso durante il suo consueto intervento sulle frequenze dell’emittente Radio Latte e Miele. E allora che cosa prevedono le stelle per questi tre segni? Scopriamolo subito…

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Cancro e Pesci?

Apriamo l’approfondimento dell’oroscopo Paolo Fox relativo ai segni d’Acqua con il Cancro: “Questa è una settimana perplessa. Posso pensare che lunedì e martedì siano giornate faticose perché abbiamo diversi pianeti strani: questa Luna controcorrente, questo Sole e Marte in aspetto nervoso. Si parte con una settimana poco chiara, almeno fino a mercoledì, poi magari si recupera. È chiaro che se devi fare delle scelte o magari semplicemente parlare con delle persone che contano, dovresti o rimandare o essere cauto: c’è un po’ di agitazione nell’aria”.

Chi è nato sotto il segno dei Pesci sappia che in questo lunedì piano piano si recupera. Il momento top sarà da venerdì 5 novembre in poi e per molti mesi: addirittura ci sarà chi riceverà un premio entro febbraio. Dimentichiamoci il passato: molto importante se ci sono state delle tensioni, se alcuni rapporti sono stati complessi, se addirittura i genitori del segno hanno avuto a che fare con figli giovani e testardi. Insomma, questo è un periodo di riconciliazione. Già dal 23 avremo una speranza in più, ma sarà proprio novembre il mese delle novità. Quindi chi è caduto in basso risalirà e chi invece è già in alto non potrà che confermare una grande emozione. Giornata nel complesso interessante.

Scorpione, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

L’oroscopo Paolo Fox per i segni d’Acqua si conclude con le previsioni per lo Scorpione. “Attenzione a non parlare troppo soprattutto di cose che non conosci e a non dare sentenze prima di aver conosciuto l’entità, la realtà di certi fatti e te lo dico anche in previsione di due giornate, quelle di giovedì e venerdì, che saranno un po’ polemiche. Diciamo che questo periodo non provoca più scontri e polemiche di quelle che ci sono già state, pesò potresti proprio tu cercare di mettere in chiaro delle cose sollevando un polverone. In vista della parte centrale delle settimana. che sarà un po’ agitata anche per i sentimenti, consiglio prudenza”.



