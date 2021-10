Oroscopo Paolo Fox, oggi 18 ottobre 2021/ Gemelli, Acquario, Bilancia: le previsioni

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox aprono questa nuova settimana e, infatti, siamo tutti curiosi di capire come sarà questa giornata per tutti gli appassionati di astrologia. In questo approfondimento andremo però ad esaminare i segni di Aria e le indicazioni fornite dal noto astrologo tramite le frequenze di Radio Latte e Miele. Non vedete l’ora di scoprire cosa prevedono gli astri per i segni Gemelli, Acquario, Bilancia per quanto riguarda la giornata di oggi, lunedì 18 ottobre 2021? Le stelle vi saranno amiche? Due domande che trovano risposta di seguito…

Oroscopo Paolo Fox, Gemelli e Acquario: le previsioni del giorno

I Gemelli, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, continuano questa ondata di forza che è un po il tema dominante del periodo, non potrebbe essere diversamente, e riguarda soprattutto le questioni di lavoro dove anche se ci sono dei problemi burocratici, presto si risolveranno. Mi sembra un po’ offuscata la pagina dell’amore: qui bisognerebbe capire se per caso è saltato fuori qualcosa di strano fra sabato 16 e domenica 17, perché quelle erano le giornate più complesse, di “test”. Se questo test è stato superato, nessun problema, si va oltre, altrimenti ci sarà ancora qualcosa da discutere..

Ora invece è il momento delle previsioni che riguardano i nati sotto il segno dell’Acquario. Bisogna dedicare il periodo a rivedere la situazione patrimoniale. I soldi sono troppi: c’è chi si lamenta di pagare più tasse che altro e poi c’è anche chi magari non ha ricevuto delle conferme. Quindi l’Acquario, che comunque avrà una settimana molto importante, lo sottolineo, deve cercare di equilibrare i conti. Comunque questo è un periodo, dal punto di vista delle emozioni e degli incontri, che ti piacerà, perché è di nuovo dinamico e pieno di avvenimenti che possono farti fare un salto importante. L’ambizione dell’Acquario è premiata. In questi giorni, se c’è una persona che ti interessa, dalle appuntamento. Tra l’altro anticipo che sabato 23 e domenica 24 saranno due giornate intriganti per le relazioni.

Bilancia, che giornata sarà secondo l’oroscopo Paolo Fox

Con la Bilancia concludiamo l’appuntamento dell’oroscopo Paolo Fox relativo ai segni d’Aria. “È una settimana che ti permette di fare molto: quante volte ho spiegato, lo ripeto, che in un periodo buono, noi possiamo anche capire quali sono le contraddizioni nella nostra vita, ma in un periodo buono queste contraddizioni possono essere risolte. Ecco il periodo che illumina i punti bui della tua esistenza: se c’è un problema di coppia o di lavoro, in questi giorni salterà fuori, il che non vuol dire che si tratti di un periodo difficile, anzi questo momento ti permetterà finalmente di dire la tua. È vero che oggi abbiamo una Luna un po’ storta, però ricorda che questo è un cielo che porterà qualche vantaggio, soprattutto nel fine settimana“.



