Oroscopo Paolo Fox, oggi 18 ottobre 2021/ Toro, Capricorno, Vergine: le previsioni

Questo lunedì non cominciare ufficialmente senza prima aver consultato le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox. Questo è il risveglio per tutti gli amanti dell’astrologia. In questo focus ci occuperemo dei segni di Terra, analizzando le indicazioni fornite dal celebre astrologo nel quotidiano appuntamento sulle frequenze di Radio Latte Miele. Cosa prevedono le stelle per i nati Toro, Capricorno, Vergine per quanto riguarda la giornata di oggi, domenica 17 ottobre 2021? Ecco cosa suggerisce Fox…

Oroscopo Paolo Fox, oggi 18 ottobre 2021/ Ariete, Leone, Sagittario: le previsioni

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno del Toro e del Capricorno?

Apriamo l’approfondimento relativo ai segni di Terra dell’oroscopo Paolo Fox con il segno del Toro. Pare che in questi giorni sia un po’ sotto pressione. Se si chiude una situazione non sarà per colpa tua, probabilmente ci saranno altre persone che dovranno prendersi delle colpe. Tu cerca di non scaricare agitazione in amore. Oltretutto questa Luna oggi aiuta anche a recuperare un po’ di buon senso, un po’ di lucidità mentale. Devo pensare che tu sia pronto anche a fare delle scelte importanti da novembre quando Venere sarà lungamente a favore del tuo segno.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 17 ottobre 2021/ Pesci, Scorpione e Cancro: amore e salute

Per quanto riguarda il Capricorno, Paolo Fox premette che ci sarà da novembre questo lunghissimo transito di Venere nel tuo segno e ciò a lui piace perché è una posizione di Venere molto lieta, considerando il fatto che poi avrà anche un trigono con Urano già a metà novembre: qui si parla di novità, di innamoramenti improvvisi, di coppie che dopo un periodo di incertezze finalmente riescono a fare quello che vogliono. Persino se il matrimonio o la convivenza è condizionata da questioni familiari, e ci sono state delle discussioni, bene o male se ne potrà uscire. Ovviamente con un cielo così ci si può innamorare. Lavoro: c’è sempre questa tendenza a pensare che tu non sia pagato abbastanza, però le soddisfazioni premiano. Insomma, anche se non entrano tutti i soldi, comunque si riuscirà trovare un punto di equilibrio, persino se c’è stato un problema con i capi, o in merito a documenti, certificati o altro.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 17 ottobre 2021/ Acquario, Bilancia e Gemelli: previsioni

Vergine, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Il segno della Vergine inizia questo lunedì in maniera un po’ sbandata, poi però recupera. Posso dire che martedì e mercoledì saranno delle giornate piuttosto interessanti. In generale credo che la Vergine abbia bisogno di un po’ di stabilità, anche a livello emotivo. Ecco proprio questo è il vero problema, per esempio in amore, dov’è probabile che ci siano state delle tensioni, delle situazioni di lontananza, poi è chiaro questo è un discorso generico, ma chi ha già vissuto dei momenti difficili, deve cercare di fare un passo indietro e comunque non essere troppo pignolo. Si conclude così l’approfondimento dell’oroscopo Paolo Fox relativo ai segni di Terra.



© RIPRODUZIONE RISERVATA