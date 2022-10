Oroscopo Paolo Fox oggi, 18 ottobre 2022/ Ariete, Toro, Gemelli e Cancro: amore…

Questo martedì comincia con l’Oroscopo di Paolo Fox. Per l’Ariete è un periodo stancante con tanti impegni e tante cose da fare anche sul lavoro. Alcune opposizioni planetarie comunque si allenteranno proprio verso la fine dei ottobre. Per il Toro, è una giornata con la Luna dissonante. Forse ci sono state situazioni di disagio anche in famiglia o nelle coppie ma da giovedì c’è una fase di recupero. Per i Gemelli, Mercurio è nel segno. Ora ci sono tanti impegni e il periodo è pesante. Sul lavoro potrebbero esserci novità, soprattutto per chi lavora in proprio. Per il Cancro c’è voglia di emergere ma bisogna trovare un equilibrio. Le relazioni sono state un po’ provate di recente.

Oroscopo Paolo Fox: Ariete e Toro, la Luna

Ariete, in questo periodo sei stanco e provato. Hai dovuto affrontate tante sfide e sono parecchie le cose nuove che hai dovuto fare in questo periodo. Nell’ambito del lavoro, questo può costare fatica. L’Ariete ha bisogno di slanci e sfide per star bene e per sentirsi vitale. Alcuni di questo segno forse stanno aspettando un sì e vivono con un po’ di agitazione. Comunque più andiamo avanti con il mese di ottobre, più andrà meglio, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Alcune opposizioni planetarie infatti si allenteranno. In amore, comunque, bisogna fare attenzione: possibile infatti che la testa sia altrove.

Toro, in questa giornata, bisogna stare attenti ai piccoli contrattempi. Hai una Luna dissonante che non parla di tensioni eccessive, ma porta con sé una situazione un po’ particolare che ci sarà dal 24 di ottobre. L’Oroscopo di Paolo Fox dice: se ci sono delle tensioni in famiglia o se nelle coppie ci sono state situazioni di disagio, bisogna stare un po’ attenti. Tra il 24 di ottobre e la metà di novembre, potrebbero essere nuovamente in pista delle tensioni ad esempio tra i separati. Comunque da giovedì inizia una fase di recupero, ma parziale. Saranno in primo piano le questioni di soldi.

Oroscopo Paolo Fox: Gemelli e Cancro, il lavoro

Gemelli, potete vivere delle belle emozioni. Voi siete molto passionali, in questo periodo soprattutto, in quanto Mercurio governa il vostro segno zodiacale. A voi piacciono le avventure e le situazioni insolite ma in questo momento siete pieni di impegni e quindi forse non riuscite a dedicare tanto tempo alle relazioni oppure. Se c’è una storia che non va sarà messa sotto analisi proprio in questi giorni, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. In realtà, il periodo più pesante è passato. Dal punto di vista amoroso, settembre è stato un mese che ha procurato qualche fastidio, ma le storie forti recupereranno. Per quanto riguarda il lavoro, novità per chi lavora in proprio: le ultime due settimane sono state di spicco.

Cancro, hai una grande voglia di emergere. Il Cancro vive la propria tensione in maniera speciale. Spesso si chiude dentro di sé e poi quando finalmente sbotta, passa spesso dalla parte del torto. Diventando infatti po’ troppo impetuoso, rischia di prendersela con gli altri. Per questo, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, bisogna trovare un equilibrio. Le relazioni, negli ultimi tempi, sono state un po’ provate. La fine del mese renderà tutto più semplice. C’è comunque più voglia di sentirsi protetto e coccolato.













