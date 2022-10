Oroscopo Paolo Fox oggi, 18 ottobre 2022/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione: cielo

Questo martedì inizia con le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox che ci danno come ogni giorno qualche indicazioni su quello che dobbiamo aspettarci dalla giornata. Per il Leone è un periodo importante ma forse sul lavoro c’è una situazione che non va bene. In questo periodo c’è anche molta gelosia. La Vergine è forse un po’ stressata: probabile che ci sia un problema personale da affrontare o che bisogni recuperare l’amore. Per la Bilancia c’è positività per quanto riguarda il futuro anche se spesso c’è stata la paura di non farcela. Infine, lo Scorpione vivrà momenti positivi sul lavoro a fine mese, soprattutto i liberi professionisti. Da domenica c’è Venere nel segno.

Oroscopo Paolo Fox: Leone e Vergine, amore…

Leone, questo periodo è importante per voi. Se una situazione sul lavoro non va o se ultimamente ritieni di essere stato un po’ vessato e messo alla prova, dal 24 in poi non riuscirai a tenere tutto sotto controllo, rivela l’Oroscopo di Paolo Fox. In questo periodo anche una crisi di gelosia potrebbe capitare. Il Leone è un segno che diventa geloso soprattutto quando sente che il proprio orgoglio viene ferito. Questo infatti ci tiene alla persona che ama, ma detesta essere preso in giro. Oggi c’è la Luna nel segno.

Vergine, ora c’è più forza. Il segno della Vergine lavora soprattutto con la mente. Infatti quando la mente è impegnata su tanti ragionamenti, è facile che sopraggiunga uno stress fisico che bisogna cercare di combattere. Chi ha un problema personale o di benessere, lo affronterà a novembre. Ora c’è bisogno di recuperare l’amore e soprattutto di stare meglio. Sabato sarà una giornata particolare, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: Bilancia e Scorpione, il futuro

Bilancia, adesso c’è la netta convinzione che il futuro sarà migliore. Bisogna trovare una mediazione tra quello che desideri e quello che c’è nella tua vita. Spesso hai avuto paura di non farcela e invece adesso sei più forte di prima. Sei un tipo determinato, anche se in realtà, questa grande capacità di imporsi, esce fuori proprio quando sei al limite. In generale, bisognerebbe avere sempre un atteggiamento più determinato, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Se una storia non ha più senso, meglio essere fermi e decisi.

Scorpione, più andiamo verso la fine del mese e meglio è. Lavoro? I liberi professionisti, gli artisti o quelli che avevano in serbo un progetto da tanto tempo, finalmente l’hanno rivelato e ora potrebbero svilupparlo per bene! Ecco perché in questo momento sei più forte e puoi farti sentire, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Oggi forse c’è qualche piccolo intoppo ma nulla di grave. In realtà, sei molto nervoso proprio perché vorresti ottenere il massimo. Da domenica, avremo Venere in buon aspetto e dunque arriveranno novità sia in amore sia sul lavoro.











