Oroscopo Paolo Fox oggi 18 ottobre 2022/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci…

L’Oroscopo di Paolo Fox anche oggi ci dà indicazioni sulla giornata appena iniziata. Per il Sagittario settembre è stato un mese non facile: adesso c’è bisogno di un po’ di libertà e indipendenza, anche in amore. Il Capricorno è in attesa di una soddisfazione che potrebbe arrivare proprio entro la primavera: gli impegni in questi giorni sono tanti e la stanchezza non manca. Per l’Acquario, questa è una giornata particolare. Se c’è qualcosa da chiarire in amore, meglio parlare prima del 24. I Pesci vanno verso una fine mese migliore: nel weekend tutto avrà un altro sapore.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario e Capricorno, soddisfazioni…

Sagittario, bisogna cercare di riprendere le redini della propria vita. Settembre è stato un mese che ha portato qualche squilibrio nella tua vita. Solitamente questo segno è contento di ciò che fa ma adesso c’è chi ha più bisogno di libertà e molti vorranno stare per conto proprio. In amore, anche c’è bisogno di spazio. Alcuni vogliono libertà anche nelle relazioni. Sul lavoro, c’è la necessità di esprimere i tuoi progetti a persone che seguano i tuoi pensieri, spiega l‘Oroscopo di Paolo Fox. Questo potrebbe portare a opportunità in più.

Capricorno, entro la primavera del prossimo arriverà una soddisfazione. Adesso questo segno è molto concentrato su un progetto, spiega l‘Oroscopo di Paolo Fox. Vedrai che dal 24 tutto sarà tutto più chiaro grazie anche alla tua determinazione. Adesso c’è poco tempo per te proprio perché ci sono molti impegni. Per te il dovere viene sempre prima del piacere ma ogni tanto bisogna anche concentrarsi più su se stessi.

Oroscopo Paolo Fox: Acquario e Pesci, i pianeti

Acquario, questa è una giornata particolare. Questa Luna opposta dice che sei sempre di corsa e che arrivi all’ultimo minuto a fare le cose. Per questo c’è bisogno di maggiore calma. Avere Sole, Mercurio, Marte e Giove ora favorevoli protegge, ma se c’è qualcosa da chiarire, meglio parlare prima del 24. In amore, chi ha dei dubbi li deve esprimere, spiega l‘Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci, più ci avviciniamo alla fine del mese, meglio sarà. Ci sarà un piccolo premio o una gratifica sono dietro l’angolo, spiega l‘Oroscopo di Paolo Fox. Ora bisogna verificare la tenuta di un amore: nel weekend tutto potrà avere un sapore diverso. Comunque questo cielo è positivo: più ci avviciniamo al 2023 e più sei soddisfatto. C’è la possibilità di agitare le acque anche in senso positivo: si può cambiare ruolo, mansione, orario, fare delle cose diverse, ma anche ritrovare l’amore. Questa è la cosa più importante.











