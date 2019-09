Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 18 settembre 2019: Ariete, Leone, Scorpione, Vergine

Oroscopo oggi mercoledì 18 settembre 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista per la giornata di oggi, mercoledì 18 settembre 2019, sulle frequenze radio di LatteMiele. Il noto astrologo ha tenuto la sua consueta rubrica Latte e Stelle, andiamo a vedere quanto raccontato segno per segno. L’Ariete dovrà tenere decisamente sotto controllo le prossime giornate, perché potrebbe trovarsi di fronte a situazioni non facilissime da gestire. Il Toro ha la Luna nel segno e questo potrebbe regalare una forza non sospettabile negli scorsi giorni. I Gemelli si trovano a vivere alcuni contenziosi legali non facilissimi da gestire. Dicembre porterà delle risposte molto interessanti in vista del futuro. Il Cancro rilancia in sentimenti e potrebbe molto presto regalare delle soddisfazioni non facili. La Vergine sta cercando di tornare vincente, potrebbe farlo molto presto. Clicca qui per l’oroscopo della settimana

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Ariete: dal punto di vista economico mercoledì e giovedì saranno giornate da tenere sotto controllo, qualcosa potrebbe non andare per il verso giusto. Toro: Se qualcosa non dovesse partire, non bisogna tediarsi, arriverà il momento opportuno. Si consiglia di risparmiare in vista di qualche bella occasione nel 2020. Gemelli: qualcuno deve ancora risolvere un contenzioso legale, dicembre sarà un mese di risposta. da fine ottobre gli ultimi ostacoli saranno superati, molte situazioni potrebbero prendere il via. Cancro: il segno rilancia i sentimenti. Spesso si è poco sereni, ma è arrivato il momento di recuperare il tempo perduto. Se si è fatto molto, in pochi hanno riconosciuto i propri meriti, a causa di Saturno opposto sono arrivate diverse critiche.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Ora è il momento grazie all’oroscopo di Paolo Fox di soffermarci su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Leone: l’amore è il punto vincente. Si può avere qualche soddisfazione in più, nonostante le giornate di venerdì e sabato affliggano in qualche maniera. Vergine: La carriera darà soddisfazione, ma anche i sentimenti purché non si stia troppo in difesa. Bilancia: le responsabilità pesano, ma il successo non manca. Venere è nel segno, dona maggiore fascino e carisma. Si è un tuttofare e ci sono le proprie soddisfazioni, si può far valere anche con molta fatica. L’amore può sbocciare o può essere consolidato. Scorpione: Non si deve guardare alla vita con superficialità, nonostante le apparenze ingannino. In amore bisogna recuperare.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Andiamo avanti nell’analisi dell’oroscopo di Paolo Fox con Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Sagittario: bisogna muoversi e viaggiare, da bravi esploratori quali si è. E’ un periodo pesante, bisogna superare questa fase di nervosismo in cui ci si è sentiti messi da parte in qualche modo, nonostante potrebbe essere solo una sensazione. Venere in ottimo aspetto favorisce l’amore. Capricorno: Si tende a discutere e cercare una condizione per andare avanti. Si vuole sempre agire con le proprie forze, ci sono delle novità sul lavoro in positivo. Si vogliono fare grandi cose, e si faranno. Acquario: bisogna fare tutto con calma, spesso ci si perde nei propri pensieri. Bisogna mettere un po’ d’ordine, forse si è sotto pressione. Da venerdì è previsto un netto recupero, bisogna ritrovare il giusto ritmo. Pesci: Le prime settimane di settembre potrebbero essere state pesanti, è giusto tornare ad essere positivi nei confronti di sé stessi e dell’ambiente che circonda.



