Oroscopo Paolo Fox oggi 18 settembre 2021/ Ariete, Toro, Gemelli: che giornata sarà

Ecco le previsioni secondo l’oroscopo Paolo Fox. Tocca ai nati sotto i segni di Ariete, Toro e Gemelli per le comunicazioni su Radio Latte e Miele per la giornata di venerdì 18 settembre 2021.

Ariete e Toro, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox

Questo sabato secondo l’oroscopo Paolo Fox l’Ariete sentirà una forte grinta da gestire con attenzione. In prospettiva dell’arrivo di Giove nel segno per il 2022, è possibile iniziare già da ora a programmare nuovi progetti e aspirazioni, si prospetta un biennio di progressiva positività. In amore cercate di evitare inutili fraintendimenti. Oggi ritrovi un po’ di coraggio. In realtà non ti manca, però ultimamente hai litigato e discusso. Credo che molti Ariete tra mercoledì e giovedì abbiano dovuto alzare la voce. Adesso, invece, i toni delle polemiche diventano minori e forse sei solo arrabbiato perché stai vivendo un ritardo o una situazione che non ti piace. Weekend in crescita, anche per l’amore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 settembre 2021/ Previsioni per Cancro, Leone, Vergine

I nati sotto il segno del Toro dovrebbero prestare maggiore attenzione alla tenuta fisica, cercate di non cimentarvi in attività contro la vostra volontà. Se avete a che fare con qualcuno che vi infastidisce particolarmente prestate attenzione nel weekend. Il Toro, oggi e domani, deve stare attento per vari motivi: per un eccesso di nervosismo, per intolleranza. C’è il rischio di discutere anche in amore. In questi due giorni, venerdì e sabato, diventa particolarmente intollerante e fa il grillo parlante, quindi se il tuo partner non combina qualcosa tu potresti bacchettarlo. Ti conviene? Forse sei solo stanco. Sii prudente.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 settembre 2021/ Tutto su Bilancia, Scorpione, Sagittario

L’oroscopo Paolo Fox: Gemelli, tutto su lavoro e amore

Secondo l’oroscopo Paolo Fox per il segno dei Gemelli ci sono buone notizie: oggi infatti abbiamo Luna, Mercurio, Marte, Saturno e Giove molto attivi. I Gemelli che hanno voglia di iniziare un progetto o che devono discutere di cose importanti, quindi, potranno darsi da fare. Solo domenica c’è un piccolo calo, ma questo è normale perché evidentemente ti sei dato talmente tanto da fare in questi giorni che è evidente che ci sarà bisogno anche di un po’ di relax. State vivendo un momento carico, ricco di soddisfazioni supportate dalla presenza di Giove e Saturno. Chi non riesce a godere a pieno del momento forse sta riflettendo troppo sulla propria condizione. La noia e l’abitudine vi tormentano, la voglia di cambiare e di affrontare nuove esperienze è una caratteristica che vi distingue. Il cielo favorevole sarà di grande aiuto anche in ambito sentimentale.

Oroscopo Paolo Fox previsioni 17-18 settembre 2021/ Gemelli e Vergine al top in amore

© RIPRODUZIONE RISERVATA