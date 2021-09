Oroscopo Paolo Fox oggi 18 settembre 2021/ Le stelle per Capricorno, Acquario e Pesci

Tutte le previsioni svelate dall’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di sabato 18 settembre 2021 sulle frequenze di Radio Latte e Miele per Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, la situazione per Capricorno e Acquario

Capricorno, secondo l’oroscopo Paolo Fox c’è crescita in vista anche rispetto alla giornata di domenica. Troppi fastidi e troppe tensioni nel lavoro, dove ti sembra e forse hai ragione di fare più degli altri, ma di essere considerato meno. Il fine settimana sarà particolarmente in crescita dal punto di vista dei sentimenti. Un rallentamento considerevole sarà percepito invece in ambito lavorativo, soprattutto dal punto di vista economico. In linea generale il weekend sarà abbastanza gradevole.

Molti Acquario potrebbero condividere un periodo di notti insonni. La presenza di Saturno nel segno potrebbe generare qualche tensione di troppo nei rapporti con gli altri. La presenza di Marte e Mercurio in posizione favorevole riuscirà però a darvi una buona dose di energia per superare il momento, cercate di gestire al meglio i sentimenti. Ci sono tanti scontri e tensioni nell’ambito del lavoro. Non tutto quello che stai facendo adesso ti piace. Io però ricordo sempre il tema dominante dell’Acquario: non fate cose che non volete fare, perché poi state male, vi rimproverate e ve la prendete anche con le persone che vi stanno attorno.

Pesci, cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox

Secondo l’oroscopo Paolo Fox in questo fine settimana l’obiettivo dei Pesci è quello di recuperare, grazie all’arrivo della luna nel segno per domenica. Se hai affrontato una crisi nei mesi passati prova a superare i ricordi e trova la forza di ritornare alla realtà. I Pesci tendono a oscillare tra realtà e fantasia, isolandosi e abbandonandosi alla nostalgia. in questo momento sarebbe meglio pensare alla concretezza. Cercate di sfruttare la positività della domenica per accantonare il passato. Per le coppie stabili arrivano ottime notizie ma anche grandi responsabilità. Quelli che si sono separati possono iniziare un nuovo progetto. Inoltre, la Luna domenica sarà nel segno e questo significa ricerca di tranquillità interiore e emozioni che tornano protagoniste. Questo insegna che si può andare incontro ad una soluzione anche dopo un periodo di caos.

