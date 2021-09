Oroscopo Paolo Fox oggi 18 settembre 2021/ Previsioni per Cancro, Leone, Vergine

Cancro, Leone e Vergine sono pronti a scoprire le previsioni riguardanti la giornata di sabato 18 settembre 2021 dell’Oroscopo Paolo Fox, trasmesse sulle frequenze di Radio Latte e Miele.

Il Leone sente ancora molta agitazione e potrebbe essere ancora più nel caos venerdì e sabato perché la Luna in opposizione non dà spazio a grandi ragionamenti e probabilmente rende anche un po’ nervosi. Penso sia il momento giusto per fare una pausa di riflessione. Il lavoro è cambiato per necessità, virtù e destino. Secondo l’oroscopo Paolo Fox in amore ogni tanto ci sono degli accenti un po’ piccati e quindi bisogna stare attenti nelle conversazioni. Adesso hai l’occasione giusta per mostrare il tuo valore, ma oggi fai attenzione alle parole. Questo sabato potreste sentirvi poco disposti ad affrontare i problemi. Chi sta affrontando cambiamenti in ambito lavorativo potrebbe risentirne particolarmente, soprattutto se ciò sta avvenendo contro la propria volontà. Attenzione anche all’aspetto economico che potrebbe generare eccessiva agitazione, cercate di non riversarla in ambito sentimentale.