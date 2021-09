Oroscopo Paolo Fox oggi 18 settembre 2021/ Tutto su Bilancia, Scorpione, Sagittario

Le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox come sempre divulgate sulle frequenze di su Radio Latte e Miele per la giornata di sabato 18 settembre 2021 per Bilancia, Scorpione e Sagittario.

In questo periodo avrai una risposta a molte domande e potrai scoprire cosa vuol dire veramente amare. Addirittura le coppie già forti potranno rafforzarsi ancora di più. Grandi progetti all’orizzonte. Questo sabato potrebbe rivelarsi particolarmente interessante. L’arrivo di Marte e Mercurio sarà fondamentale per riportarvi all’importanza dei sentimenti e della famiglia. Con il prossimo arrivo del sole tanti problemi che vi attanagliano saranno finalmente risolti.

Scorpione, se qualcosa non va bisogna stare attenti tra oggi e domani. Secondo l’ oroscopo Paolo Fox nei rapporti familiari e nei rapporti d’amore non c’è una grave crisi, ma questa Luna dissonante, tra venerdì e sabato, provoca dei ripensamenti come se in questi giorni dovessi avere a che fare con una persona che non te la racconta giusta o che magari non sta bene. Sappiamo che lo Scorpione è molto protettivo nei confronti delle persone che ama, però tra oggi e domani non si sentirà del tutto tranquillo. Se avete un forte interesse verso una persona in particolare, la posizione favorevole di Venere e della Luna vi suggerisce di agire.

Oroscopo Paolo Fox, previsioni per il Sagittario

Il Sagittario ha una grande grinta venerdì e sabato, secondo l’oroscopo Paolo Fox. Devi disporti positivamente nei confronti dell’amore. Credo che arriveranno delle buone conferme. I Sagittario hanno bisogno di fare qualcosa di divertente rispetto al passato, qualcosa di diverso. Coloro che sono sposati da tempo potrebbero anche guardarsi attorno se nella storia ufficiale manca feeling e sensualità. Quindi attenzione perché il tradimento di solito non risolve il problema. Piccole o grandi gelosie da tenere sotto controllo. La domenica nell’ultimo periodo è sempre momento di riflessione. Forse c’è qualcosa in ambito sentimentale o in famiglia che non è proprio come vorreste, alimentando le discussioni. Questa condizione può dipendere da un malcontento lavorativo che riversate sugli affetti.

