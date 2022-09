Oroscopo Paolo Fox, oggi 18 settembre 2022/ Bilancia, Scorpione, Sagittario: amore e…

L’Oroscopo di Paolo Fox torna anche oggi, domenica 18 settembre 2022, con le sue previsioni. In questo caso ci soffermiamo su quelle che riguardano Bilancia, Scorpione e Sagittario. Cosa devono aspettarsi questi segni da questa giornata? Nel consueto appuntamento su Radio Latte Miele l’astrologo ha fatto riferimento alle difficoltà affrontate dai Bilancia, mentre con lo Scorpione è stata affrontata la sfera sentimentale. Tra soldi, lavoro e amore le indicazioni fornite ai Sagittario….

Oroscopo Paolo Fox: la domenica della Bilancia

Bilancia, se riaffiorano ricordi, soprattutto legati a quel periodo tra maggio e luglio che secondo l’Oroscopo di Paolo Fox è stato più pesante, cerca di eliminarli pensando a quanto sei stai bravo a superarli. Ricordiamo l’iconografia del segno: la Bilancia ha due pesi che la mantengono in equilibrio. Uno di questi pesi è saltato e adesso bisogna cercare qualcosa di impegnativo, di “pesante” da mettere sul piatto, per tornare in equilibrio. Occupati di qualcosa che abbia peso nella tua vita, come ad esempio una relazione sentimentale oppure una crescita lavorativa. Purtroppo i cambiamenti che hai vissuto sono stati anche fulminei, quindi penso che tanti si debbano ancora adattare agli eventi.

Oroscopo Paolo Fox: Scorpione e Sagittario, in amore…

Scorpione, Luna favorevole che fa pensare all’Oroscopo di Paolo Fox che oggi tu sia pronto ad accettare l’amore. L’astrologo spera che tu abbia a fianco una persona pronta a capire che tu hai voglia di amare. Lo Scorpione ha sempre bisogno di avere una base affettiva su cui crescere e puntare: che sia un rapporto di famiglia creato o natale, non si può restare soli, perché i segni d’acqua hanno bisogno di emozioni. Ai cuori solitari chiedo di impegnarsi, non solo oggi, ma anche nei prossimi tre mesi. Novità!

Sagittario, forse sono usciti troppi soldi e questa Venere contraria non penso porti una crisi importante in amore ma, se così fosse, è perché era già partita nel passato: Venere può accentuare disaccordi, ma adesso, per le coppie che stanno bene, Venere contro rappresenta solo troppi impegni di lavoro, un po’ di distacco emotivo e, come anticipavo, spese: a volte si discute anche, se non si sa bene come amministrare un piccolo o grande patrimonio di famiglia e, soprattutto di questi tempi, non è facile arrivare alla fine del mese in equilibrio. L’Oroscopo di Paolo Fox ti ricorda che Giove ti accompagnerà anche agli inizi dell’anno prossimo e quindi abbiamo un cielo importante per fare scelte, in vista del 2023.

