Oroscopo Paolo Fox, oggi 18 settembre 2022/ Capricorno, Acquario e Pesci: previsioni

Che domenica sarà quella di oggi, 18 settembre 2022? La risposta è nelle indicazioni dell’Oroscopo Paolo Fox, puntuale come sempre con le sue previsioni tramite l’appuntamento quotidiano su Radio Latte Miele. Anche i nati sotto i segni di Capricorno, Acquario e Pesci scalpitano per scoprire come sarà la giornata odierna. Si affrontano temi importanti, come lavoro e amore per i Capricorno, che in questa giornata possono ritrovare le forze. La sfera sentimentale viene affrontata anche con l’Acquario e i Pesci, ma gli scenari e le prospettive sono differenti, quindi è importante proseguire con la lettura per scoprire cosa bisogna aspettarsi oggi dalle stelle…

Oroscopo domani 18 settembre 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox: Capricorno, lavoro e amore…

Capricorno, chi ha la fortuna di fermarsi un attimo e ricaricarsi in questa giornata non sbaglia, perché avere la Luna opposta significa anche sentirsi un po’ fiacchi secondo l’Oroscopo Paolo Fox. L’astrologo sa che adesso non sei del tutto contento di quello che stai facendo o andrai a fare sul lavoro: vorresti avere più margine d’azione, più libertà di azione. Questo capiterà regolarmente ma dobbiamo aspettare il 2023. Intanto dimostra quello che sai fare e cerca di accettare rapporti che non ti piacciono, pur di andare avanti. Questo riguarda il lavoro, ma Venere favorevole parla di emozioni forti. Oggi magari sarai un po’ sulle tue, perché affaccendato in altri pensieri, ma non mollare la presa se ti piace qualcuno.



Oroscopo Paolo Fox: la domenica di Acquario e Pesci

L’Acquario non vuole manette in amore, però poi non sa nemmeno stare da solo e qui bisogna capire quale sia la relazione migliore: di solito l’Acquario preferisce un’amicizia amorosa, Comunque adesso non sarà difficile superare le eventuali tensioni nate ad agosto, quando Venere era contro, e questo è un cielo molto importante per fare delle cose che erano state accantonate da tempo. Soprattutto chi ha cinquanta o sessant’anni adesso si sente un ventenne: vuole rimettersi in gioco e si sente carico di energia secondo l’Oroscopo Paolo Fox. Ricevere aspetti positivi dal punto di vista planetario, secondo l’oroscopo, significa anche dare spazio alla fantasia e questo è essenziale per un segno creativo come l’Acquario.



Pesci, domenica sì, dopo venerdì e sabato no. I sentimenti ultimamente sono altalenanti oppure una persona che ami è lontana fisicamente o psicologicamente da te, però questa giornata parla di riconciliazione. Quantomeno tu avrai un senso di rivalsa nei confronti di chi vuole metterti in cattiva luce e in questo cielo c’è una grande forza: devi fidarti di più di te stesso, delle tue idee e tra l’altro la Luna sarà un alleata preziosa, un sostegno sicuro per discutere questioni che erano rimaste sospese da tempo, avverte l’Oroscopo Paolo Fox.











