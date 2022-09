Oroscopo Paolo Fox, oggi 18 settembre 2022/ La domenica di Ariete, Toro, Gemelli

Una nuova domenica alle porte, ma in compagnia dell’Oroscopo Paolo Fox, perché non c’è giornata che va affrontata senza le indicazioni dell’astrologo. Che giornata sarà allora quella di oggi, 18 settembre 2022, per i nati Ariete, Toro e Gemelli? Le indicazioni fornite tramite l’appuntamento su Radio Latte Miele ci indicano tensioni per l’Ariete, che forse farebbe bene a rallentare, mentre sarà una domenica interessante per Toro e Gemelli, ma per motivi diversi e che vi conviene approfondire…

Oroscopo Paolo Fox: la domenica dell’Ariete

Ariete, in questa domenica piccole tensioni possono nascere per colpa di questa Luna dissonante secondo l’Oroscopo Paolo Fox. Forse avresti bisogno solo di una pausa, di uno stop, per ricaricare le energie. Teoricamente, per lavorare bene, bisognerebbe essere solidali, fare gruppo e invece ti sei reso conto di avere intorno delle persone un po’ troppo competitive. All’astrologo piace questo cielo però per i sentimenti.

Oroscopo Paolo Fox: Toro e Gemelli, giornata interessante…

Toro, questa domenica viaggia con la Luna favorevole e l’Oroscopo Paolo Fox guarda già le stelle del prossimo anno e spera che lo faccia anche tu, perché tutte le imprese, le iniziative e gli esperimenti lavorativi che partono adesso potranno andare a buon fine. All’astrologo piace questo cielo di settembre, non molto quello di agosto per quanto riguarda i sentimenti e se c’è stata una provocazione conviene farsi scivolare le cose addosso.

Gemelli, giornata interessante secondo l’Oroscopo Paolo Fox. Attenzione se l’apatia o la noia dominano la scena in amore, perché Venere contro parla a volte non tanto di crisi sentimentali, ma di relazioni un po’ spente: addirittura a qualcuno capiterà di convivere con il beneamato, ma di non sentire più quella spinta che c’era prima. È chiaro che adesso scegliere l’incerto per il certo sarebbe uno sbaglio enorme, quindi ci vuole solo un po’ di pazienza. Questa Venere contraria parla di situazioni che devi affrontare e forse sei troppo preso dal lavoro e non pensi al resto.

