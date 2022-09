Oroscopo Paolo Fox, oggi 18 settembre 2022/ Le stelle di Cancro, Leone, Vergine

Amore, lavoro e salute: di cosa ci parla oggi, domenica 18 settembre 2022, l’Oroscopo Paolo Fox? Se lo chiedono anche coloro che sono nati sotto il segno di Cancro, Leone e Vergine, pronti a scoprire le nuove previsioni fornite tramite la rubrica su Radio Latte Miele. Aspettative che non vengono mai deluse dall’astrologo, secondo cui il Cancro ha qualche cambiamento in vista, mentre per i Leone potrebbe essere arrivato il momento di fare delle scelte dal punto di vista sentimentale. I Vergine sono in ripresa e in questa fase possono tirar fuori quello che hanno dentro…

Oroscopo Paolo Fox: Cancro, sensazioni speciali…

Cancro, la Luna nel segno porta emozioni, porta sensazioni speciali e puoi riparare anche a qualche danno o a un cambiamento drastico che non ti saresti aspettato. In fondo ai Cancro piace a cambiare, ma spesso lasciano che sia il destino ad agire. In altre parole, questo è un segno che ha un po’ paura delle evoluzioni e delle trasformazioni repentine e quindi aspetta che magari siano gli altri a fare una scelta. Tutto quello che è accaduto da maggio ad oggi è stato solo parzialmente voluto da te e molto ha inciso proprio il destino. In amore, puoi fare incontri speciali secondo l’Oroscopo Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: la domenica di Leone e Vergine

Leone, questa settimana è andata così, ma la prossima vedrà la Luna transitare nel tuo segno. L’astrologo non crede che tu sia troppo contento di ciò che è accaduto fino ad oggi. Diciamo che ti valuti molto, fa parte proprio del tuo carattere, ma è probabile che il fatto che tu sia così forte e dinamico abbia messo in imbarazzo altre persone e forse sei un po’ invidiato. Certo è che tanti hanno cambiato idea di lavoro, con Giove ottimo. Questo è un periodo che permette anche di fare una scelta d’amore importante e c’è chi l’ha già fatta da poco. Insomma, vuoi mettere ordine nella tua vita per l’Oroscopo Paolo Fox.

Vergine, superata la fase no, che ho intravisto questa settimana soprattutto nelle ultime 48 ore, questa domenica piace all’Oroscopo Paolo Fox. Tra l’altro, ricordati che questa giornata ha una Luna favorevole che incontrerà anche una Venere importante, in aspetto di sestile. Se la tua vita è ben organizzata, ma ti trovi spesso in conflitto con qualcuno, queste sono ore decisive per parlare e dire tutto quello che pensi. Novità importanti in vista.











