Oroscopo Paolo Fox, oggi 19 agosto 2020/ Amore e lavoro: analisi segno per segno

L’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 19 agosto 2020, ci porta ad analizzare quelli che sono i segni al top. L’Ariete vive una buona condizione di forza che deve sfruttare perché il weekend sarà agitato e non facile da gestire. La Luna transita nel segno del Leone regala al segno un grande vigore per affrontare impegni importanti. C’è poi da tenere sotto osservazione un Marte positivo che potrebbe regalare nuove interessanti possibilità. La Vergine è pronta a vivere tre giornate importanti grazie all’arrivo della Luna. Sarà dunque possibile ottenere una bella risposta dal punto di vista professionale. Se c’è volontà di recuperare un sentimento si può fare soprattutto se negli ultimi giorni c’è stata un po’ di superficialità. La situazione astrologica del Capricorno è piuttosto positiva e deve portare a dare una svolta al momento presente verso un futuro che potrebbe essere molto importante.

Oroscopo lavoro: l’Ariete lavorativamente parlando continua a vivere alcune difficoltà. Sicuramente si potrebbe rivelare necessario affidarsi a un esperto in grado di dare soluzioni positive. I Gemelli vivono un momento di preoccupazione che potrebbe portare a un lieve calo fisico in grado di rovinare la giornata. Le conoscenze fatte dal Cancro durante il mese di luglio potrebbero essere davvero importanti. Con Scorpione e Pesci possono nascere delle ottime risposte. Il Leone è di fronte a dei cambiamenti obbligati pronto a prendersi sulle spalle delle responsabilità importanti. Nonostante queste premesse l’obbligo è quello di cercare di agire con estrema prudenza evitando di fare di più di quanto in realtà ci si può permettere. La Vergine è premiata da una Luna interessante. Questo potrebbe portare a vivere delle conferme professionali non indifferenti. Presto ci sarà la forza per ritrovarsi a vivere un momento di crescita non indifferente.

Oroscopo amore: Se l’Ariete si è trovato dentro a una controversia a livello amoroso si potrebbe trovare molto presto a dover affrontare qualche difficoltà. Il Toro se si trova a rapportarsi con Ariete o Bilancia potrebbe vivere delle problematiche legate magari a un’incomprensione. Il Cancro potrebbe aver fatto delle conoscenze molto importanti nel mese di luglio. Sono favoriti rapporti con persone nate sotto il segno dello Scorpione o dei Pesci. Per la Vergine queste sono giornate favorevoli soprattutto se si vuole recuperare un sentimento che nell’ultimo periodo si è lasciato un po’ al caso, sottovalutandolo o trascurandolo del tutto. La Bilancia deve fare attenzione, in questo periodo per i rapporti con le altre persone è considerata una certa prudenza anche ai minimi particolari. I Pesci sono di fronte a dei dubbi a causa di una situazione che non si può che considerare del tutto instabile.



© RIPRODUZIONE RISERVATA