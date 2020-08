Oroscopo Paolo Fox, oggi 19 agosto 2020/ Pesci, Leone, Acquario, Bilancia

L’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele ci porta ad analizzare due segni zodiacali. Pesci: In questa giornata qualcuno potrebbe assumere qualche atteggiamento polemico a causa di alcuni dubbi legati ad una situazione sentimentale alquanto instabile. I prossimi giorni potrebbero ereditare una certa irrequietezza: sarebbe bene mantenere un atteggiamento prudente.

Leone: Il transito della Luna sembra regalare un grande vigore utile ad affrontare i numerosi impegni portati da Marte favorevole. Nonostante i cambiamenti obbligati e le grandi responsabilità che si stanno delineando, sarebbe bene agire con prudenza per evitare di fare il passo più lungo della gamba.

Oroscopo Paolo Fox, Acquario e Bilancia

Voltiamo pagina per l‘oroscopo di Paolo Fox con altri due segni. Acquario: Il forte desiderio di cambiamento che da tempo pervade i nati nel segno sembra continuare ad incontrare delle notevoli opposizioni planetarie che ne impediscono la completa realizzazione.

Bilancia: In questo periodo fare previsioni non sembra essere soddisfacente a causa di numerosi imprevisti che tendono a creare una certa destabilizzazione: per riuscire a programmare con maggior efficacia sarà necessario attendere alcune conferme dall’esterno. Nei rapporti interpersonali si raccomanda pazienza, specialmente per chi ha a che fare con Ariete, Cancro e Capricorno.



