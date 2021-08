Oroscopo Paolo Fox oggi 19 agosto 2021/ Che giornata per Cancro, Scorpione e Pesci

I Segni di Acqua vengono posti sotto i riflettori dall’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di giovedì 19 agosto 2021. Le previsioni sulle frequenze di Radio Latte e Miele per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, amore e salute per i segni di Acqua

Per i Pesci secondo l‘Oroscopo Paolo Fox questo weekend in arrivo annuncia qualcosa di nuovo. Innanzitutto non abbiamo più Venere contraria e questo è molto importante soprattutto se hai vissuto delle storie in crisi. Ora devi semplicemente fare quello che senti davvero, non quello che si aspettano gli altri o quello che ti piace fare per vendicarti di un torto subito. In altre parole, devi seguire ciò che provi dal profondo del tuo cuore. Per lo Scorpione, c’è la spinta a fare qualcosa di nuovo e qualcosa di più. Conoscenze utili: giornata sì, questa sera però non fare le ore piccole.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 agosto 2021/ Lavoro per Gemelli, Bilancia, Acquario

Cancro: I sentimenti vanno un pochino protetti: è un momento passeggero, nulla di grave, però le coppie che sono riuscite a superare gli ultimi due anni sono molto forti. Intanto i sentimenti per chi è solo sono molto passeggeri, volubili in questo periodo dell’anno. Quindi, soprattutto se sei in vacanza e incontri una persona, prima di dichiarargli eterno amore aspetta.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 agosto 2021/ Le stelle per Toro, Vergine, Capricorno

Il lavoro secondo l’Oroscopo Paolo Fox per Scorpione e Pesci

L’Oroscopo Paolo Fox si occupa infine di lavoro per lo Scorpione: non devi trasferire emozioni negative alle giornate successive a quella di oggi. Questo perché tra venerdì e domenica potrebbe nascere qualche piccolo contrasto. Quindi ci sono delle tensioni, ci sono delle piccole emozioni da tenere sotto controllo perché potrebbero diventare rabbia. In qualche modo è difficile pensare alle novità, soprattutto a livello sentimentale e in particolare se hai vissuto delle “fregature” nel passato. Cancro: In realtà adesso si mischiano questioni di amore e questioni di quattrini: le coppie che stanno mettendo su casa e che hanno dei progetti importanti in questo periodo sono un po’ preoccupate proprio per il danaro perché uno dei due ha un lavoro che non è tranquillo o perché sono troppe le uscite. Dunque bisogna cercare di non arrabbiarsi e di non mettere il muso lungo solo perché le questioni di carattere pratico non danno serenità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 agosto 2021/ Previsioni per Ariete, Leone e Sagittario

Infine i Pesci: questa è una giornata interessante e il fine settimana riporta un po’ di serenità. Ricordo a chi ha avuto un problema serio ed è stato male tra la fine di Luglio e l’inizio di Agosto che bisogna puntare molto sull’Autunno del prossimo anno, il recupero è dietro l’angolo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA