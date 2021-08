Oroscopo Paolo Fox oggi 19 agosto 2021/ Lavoro per Gemelli, Bilancia, Acquario

I segni di Aria sono ansiosi di conoscere le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox trasmesse sulle frequenze di su Radio Latte e Miele per la giornata di giovedì 19 agosto 2021 per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Gemelli e Bilancia e Acquario, salute e amore secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Si parte dalle previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per la Bilancia: secondo l’Oroscopo Paolo Fox devi innamorarti: se già lo sei e ti piace una persona occhio perché Venere fa scherzi particolari e ora si trova nel tuo segno. Per esempio potrebbe piacerti una persona che hai visto passare in spiaggia e che neanche conosci, oppure qualcuno che non è proprio un amante per te ma al momento rappresenta solo un’amicizia. Nelle coppie di lunga data dove c’è feeling e passione ci sono grandi progetti in vista: questo è un Oroscopo che permette miglioramenti anche per il lavoro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 agosto 2021/ Le stelle per Toro, Vergine, Capricorno

Per i Gemelli è difficile che in questi giorni non ci sia l’amore. E qui naturalmente si aprono diverse ipotesi: se hai una passione che non è ricambiata puoi guardare altrove. Questa Venere favorevole parla di coppie più vicine ma anche di persone che vivono in coppia e non sono soddisfatte e guarderanno altrove. Il Gemelli non tradisce a meno che non sia messo alle strette. Per l’Acquario credo che nelle prossime settimane qualcuno però perderà la pazienza in amore.



Oroscopo Paolo Fox oggi 19 agosto 2021/ Previsioni per Ariete, Leone e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox, previsioni sul lavoro per i segni di Aria

Secondo l’Oroscopo Paolo Fox, ecco cosa accadrà all’Acquario: siete molto frastornati: si tratta però di un’instabilità piacevole che porta a fare scelte importanti. Gli unici Acquario che possono soffrire sono quelli un po’ troppo attaccati alle regole, al senso del dovere. Mentre gli Acquario folli, quelli che vogliono fare quello che desiderano, si sentiranno davvero ad un punto di non ritorno, perché tutto ciò che viene gestito e spinto in questo periodo darà grande spazio ai progetti del futuro. Gemelli: Non per colpa tua ma perché certe novità ancora non arrivano ti senti un po’ sulle spine.

Oroscopo Paolo Fox 18 e 19 agosto/ Ottimo il Sagittario, tensioni per il Cancro

© RIPRODUZIONE RISERVATA