Oroscopo Paolo Fox oggi 19 agosto 2021/ Le stelle per Toro, Vergine, Capricorno

Per questo giovedì 19 agosto 2021, ecco quelle che saranno le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox trasmesse come ogni giorno sulle frequenze di Radio Latte e Miele: focus sui segni di Terra, ovvero Toro, Vergine e Capricorno.

Oroscopo Paolo Fox: amore e salute per Toro e Capricorno

Se sei del Toro hai bisogno di conferme in amore e nella vita. Appartieni ad un segno di Terra, nonostante rispetto agli altri due segni di Terra, Vergine e Capricorno, tu abbia un atteggiamento molto più disponibile e “godurioso” nei confronti della realtà, mantieni sempre il tuo ruolo di controllo, sia nei confronti degli altri che di te stesso.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 agosto 2021/ Previsioni per Ariete, Leone e Sagittario

Secondo l’Oroscopo Paolo Fox per il Capricorno in amore, vale in particolare per gli uomini, quando vi sentite travolti da una passione siete contenti e dall’altra però avete paura di rimanere vittime di un conflitto sentimentale che possa portarvi a sentirvi meno liberi. Tanto rigoroso e razionale sei in questo periodo quanto spirituale ed esoterica potrebbe essere una persona che ti piace. Questo capita perché il Capricorno spesso cerca il contrario di sé. Per la Vergine comunque con Marte, Mercurio e Luna favorevoli questa è una buona giornata anche per pianificare questioni d’amore.

Oroscopo Paolo Fox 18 e 19 agosto/ Ottimo il Sagittario, tensioni per il Cancro

Segni di Terra, cosa dice l’Oroscopo di Paolo Fox sul lavoro?

La rassegna dei segni di terra dell’Oroscopo Paolo Fox si chiude con il segno del Capricorno. Luna nel segno: bene Mercurio e Marte, se c’è una cosa che oggi non manca è il raziocinio. Certo, tu sei una persona che ha paura dell’istinto.

Per il Toro nuove prove un po’ difficili da superare in vista dell’autunno per le finanze, quindi mantieni un po’ di quattrini in tasca e soprattutto cerca di non avventurarti in sentieri che non conosci. Se sei della Vergine non ti ferma quasi nessuno: la logica è importante. La Vergine non ha grandi problemi quando deve fare una scelta di lavoro, mentre ha grandi problemi quando deve fare una scelta d’amore. Perché? Perché la logica porta a delle conseguenze inevitabili nel fare delle scelte, la razionalità ci aiuta quando dobbiamo optare per una strada o un’altra nell’ambito del lavoro, mentre in amore c’è la variabile inconscio, istinto, passione che ci fa perdere il lume della ragione.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 agosto 2021/ Amore, Salute e Lavoro per Cancro, Scorpione

© RIPRODUZIONE RISERVATA