Oroscopo Paolo Fox oggi 19 agosto 2021/ Previsioni per Ariete, Leone e Sagittario

Ecco le previsioni per i segni di Fuoco secondo l’oroscopo Paolo Fox. Tocca ai nati sotto i segni di Ariete, Leone e Sagittario per le comunicazioni su Radio Latte e Miele per la giornata di giovedì 19 agosto 2021.

Segni di fuoco, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox su lavoro e salute

Per i nati dell’Ariete, anche a livello economico forse non è un giovedì così tranquillo, soprattutto se intendi portare avanti discorsi con persone che non ti ascoltano. Venerdì sarà una giornata migliore, rimanda a domani quello che oggi non è necessario fare.

Siete nati sotto il segno del Leone? L’oroscopo Paolo Fox sottolinea che devi mantenere forte il tuo orgoglio, la tua possibilità di vincita è alta perché puoi vincere nella vita, nel lavoro ma è necessario voltare pagina. Questo Saturno opposto parla chiaro, ogni tanto anche i Leoni più sicuri di sé si sono chiesti se magari in questo periodo non sarebbe opportuno abbandonare certe situazioni. In realtà è importante in questo momento porsi dei nuovi obiettivi.

Sagittario: tu detesti le persone che quando proponi qualcosa dicono subito no per partito preso, a prescindere da quello che stai dicendo. Nella migliore delle ipotesi in questi giorni potresti fare anche un bel viaggio, spostarti, cambiare aria: ci vuole un po’ di libertà.

L’oroscopo Paolo Fox: Ariete, Leone e Sagittario, cosa dice l’amore

Secondo l’oroscopo Paolo Fox in amore se siete del Leone, in coppia si vive meglio, se devi andare a sostituire una persona nel lavoro oppure se devi andare a fare delle cose nuove sei ovviamente un po’ preoccupato, perché tu non accetti di arrivare secondo. Per il Sagittario innamorarsi è facile, così come aderire ad un nuovo progetto: tutto quello che ti entusiasma, dall’amore al lavoro, improvvisamente ti fa riscoprire il gusto di vivere bene. I Sagittario più infelici sono quelli che fanno sempre la stessa vita e magari stanno accanto a una persona che non si muove, che dice sempre le stesse cose, che è troppo prudente. Per l’Ariete penso che questo sia un giovedì un po’ frastornato. Nel senso che c’è tanto stress e qualche preoccupazione per il futuro: in realtà sei in recupero ma c’è qualche situazione da mettere in chiaro.

