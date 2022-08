Oroscopo Paolo Fox, oggi 19 agosto 2022/ Bilancia, Scorpione e Sagittario: previsioni

Un nuovo venerdì, un nuovo appuntamento con l’Oroscopo di Paolo Fox. Per la Bilancia la Luna è favorevole e il weekend sarà interessante, nonostante tante trasformazioni pesanti da sopportare con la voglia di cambiare aria. Per lo Scorpione allo stesso modo ci sarà un fine settimana che promette bene. Per quanto riguarda il rapporto d’amore, forse c’è qualche prova da superare. Anche il Sagittario ha necessità di chiarire alcune cose e di essere amato.

Oroscopo Paolo Fox: Bilancia, Luna favorevole

Bilancia, piano piano recuperando: il fine settimana vedrà la Luna favorevole. È cambiato tanto nell’ultimo periodo e alcune trasformazioni sono pesanti da sopportare. In particolare, molti adesso vorrebbero cambiare aria. Attenzione in amore, perché quando si è un po’ cupi per questioni di lavoro o pratiche, si rischia di coinvolgere anche i sentimenti e di rovinare tutto, spiega Paolo Fox nel suo Oroscopo.

Oroscopo Paolo Fox: Scorpione e Sagittario, i sentimenti…

Scorpione, ecco per te un weekend interessante. Se c’è una persona cara, questo è il momento giusto in cui bisogna tener duro e mantenere il rapporto su validi livelli nonostante qualche prova da superare. In questo momento, le coppie che cercano una casa o vogliono realizzare un progetto subiranno dei ritardi, ma questo non deve assolutamente sconfortare. Lo Scorpione spesso usa l’ironia come arma ma attenzione: a volte si rischia di offendere qualcuno.

Sagittario, c’è la necessità di chiarire alcune cose, anche nelle relazioni: questo segno ora vuole essere amato. Venere e Giove sono favorevoli: chi ha un amore da anni può affermarlo, chi non ce l’ha lo potrà cercare. Il Sagittario insegna che la vita va vissuta giorno dopo giorno e non bisogna fermarsi mai! Con Giove e Venere favorevoli, bisogna pensare solo al presente.

