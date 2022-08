Oroscopo Paolo Fox, oggi 19 agosto 2022/ Cancro, Leone e Vergine: l’amore…

Cominciamo questa giornata con le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox. Che venerdì sarà per i vari segni zodiacali? Per il Cancro ci sono delle tensioni e questo protrerà il segno a rifugiarsi in amore. Sul lavoro ci sono dei ritardi. Per il Leone questo è un momento in cui si viene guardati e ammirati. C’è inoltre dell’ottimismo in arrivo con tante belle occasioni. Per la Vergine ecco di nuovo la creatività con il recupero a livello lavorativo. In amore potrà esserci una relazione importante.

Oroscopo Paolo Fox: Cancro, tensioni

Cancro, in questo periodo ci sono molte tensioni, tante emozioni diverse e forse la necessità di tornare in casa con la famiglia. Chi ha un matrimonio o una convivenza cercherà l’amore all’interno di questo legame, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Mercurio è in buon aspetto e parla e questo può portare anche buone intuizioni. Sul lavoro ci sono dei ritardi.

Oroscopo Paolo Fox: Leone e Vergine, occhio all’amore

Leone, questo è il momento migliore per farti notare e ammirare. Spesso quelli di quello segno vogliono essere ammirati. Amore? Se proprio non è desiderato, pensiamo quantomeno al lavoro, visto che Giove è favorevole. Ottimismo in arrivo: ci sono tante occasioni da sfruttare e questo è il momento giusto.

Vergine, l’intelletto e la creatività sono indirizzati verso il recupero lavorativo. Dal mese di settembre le cose andranno meglio. Proprio da settembre, Venere sarà nel segno ed è molto probabile che ci siano delle dichiarazioni d’amore. Finalmente potrà esserci una relazione importante o una convalida. Occhio ai soldi.

