Oroscopo Paolo Fox, oggi 19 agosto 2022/ Capricorno, Acquario e Pesci: il venerdì

Le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox ci fanno compagnia anche in questo venerdì. Per il Capricorno è il momento ideale per trovare l’amore o riallacciare un rapporto. Ogni tanto questo segno dovrebbe lasciarsi andare ed essere più leggero. Per l’Acquario c’è una Venere opposta che ha creato problemi anche in amore: bisogna capire cosa non va. Per i Pesci invece il segno è un po’ pensieroso: c’è stanchezza e forse anche difficoltà legate al lavoro.

Oroscopo Paolo Fox: Capricorno, ecco l’amore

Capricorno, finalmente l’amore: questo è il momento giusto per riallacciare un rapporto. Il lavoro ti ha rubato tanto tempo: inoltre se hai un’attività che gestisci col partner bisogna dividere bene i propri compiti altrimenti la stanchezza diventa un problema ancor più grande. Tu hai sempre i piedi per terra ma ogni tanto dovresti lasciar libera la fantasia, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Il Capricorno ha sempre una grande morale e spesso la fa anche agli altri ma ogni tanto bisognerebbe cercare di essere un po’ più leggeri.

Oroscopo Paolo Fox: Acquario e Pesci, il venerdì

Acquario, bisogna stare un po’ attenti a questa Venere opposta. Se Venere ha creato dei problemi nei rapporti di lunga data, allora bisogna sedersi un attimo e capire cosa c’è che non va. Attenzione ai conti se ci sono delle cose da pagare, rimaste in sospeso, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci, il tuo segno è un po’ pensieroso e dovrà tener conto di alcune questioni di famiglia. Coloro che hanno avuto dei problemi di lavoro o delle difficoltà personali, presto vivranno un momento migliore. Comunque un po’ di stanchezza c’è e in amore c’è anche un po’ di intransigenza, così come in famiglia, dove la stanchezza si fa sentire. Nei rapporti genitori e figli o nelle amicizie ci vuole un po’ di pazienza.

