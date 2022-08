Oroscopo Paolo Fox, oggi 19 agosto 2022/ Le stelle di Ariete, Toro e Gemelli

Cominciamo il weekend con le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox. Per l’Ariete è un momento in cui l’amore parla di nuovi incontri e se questi non avvengono forse è perché ci sono paure e tensioni. Per il Toro non ci sono limiti in questo momento ma Venere è dissonante e potrebbe portare a problemi in amore, piccoli malintesi fastidiosi. Per i Gemelli sarà un fine settimana importante con la Luna nel segno. Presto molta energia con Marte.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 19 agosto 2022/ Cancro, Leone e Vergine: l'amore...

Oroscopo Paolo Fox: Ariete, Marte nel segno

Ariete, Marte governa il vostro segno e potrebbe provocare qualche lotta, ma questa volta anche tante vittorie. Chi non trova l’amore deve fare un esame di coscienza: infatti le stelle predispongono nuovi incontri e se ci sono paure e tensioni, bisogna cercare di superarle. In generale possiamo dire che questo è un cielo di recupero, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Buone notizie per coloro che hanno un’attività in proprio o un progetto per l’autunno.

Oroscopo domani 19 agosto 2022 Capricorno, Acquario e Pesci / Amore, lavoro e salute

Oroscopo Paolo Fox: Toro e Gemelli, in amore…

Toro, non ci sono limiti in questo momento. Gli unici problemi potrebbero nascere se si ha a che fare con persone poco chiare. Questo segno si trova in una condizione di grande determinazione ed è poco incline a scendere a compromessi. Venere è dissonante e parla proprio di piccoli malintesi che possono nascere in amore. Forse il disaccordo è provocato dall’orgoglio e dalla testardaggine oppure dalla noia, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox.

Gemelli, ti aspetta un fine settimana importante. La Luna è nel segno e c’è tanta voglia di parlare ma anche di fare delle scelte basate sulla logica. I Gemelli hanno bisogno di divertirsi, anche in amore: molto bene i legami con i segni del Leone e dell’Ariete, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Marte inizierà presto un transito nel segno che porterà tanta energia.

Oroscopo domani 19 agosto 2022 Bilancia, Scorpione e Sagittario / Amore e lavoro

© RIPRODUZIONE RISERVATA