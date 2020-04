Oroscopo Paolo Fox oggi 19 aprile 2020/ Leone, Sagittario, Cancro, Pesci e…

Pubblicità

Oroscopo per Leone, Ariete, Sagittario: cosa aspettarci secondo Paolo Fox?

Tornano le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox in questa domenica 19 aprile 2020. Sulle frequenze di Radio Latte e Miele spazio ai segni di Fuoco: l’Ariete vive una giornata interessante dopo una settimana pesante. A livello di persone e lavoro molti si chiedono cosa faranno. Con Saturno in buon aspetto da pochi giorni le cose potrebbero cambiare anche in modo improvviso. C’è stato un grande disagio ma le previsioni dell’anno per voi sono confermate, anche quelle di maggio. Nella vita di lavoro cambiano un po’ di cose e c’è possibilità di ricevere la liberazione. Non siamo lontani.

Per l’oroscopo di Paolo Fox il segno del Leone ha una domenica di recupero perché mercoledì, giovedì e venerdì voi vi siete trovati ad affrontare tanti problemi. Irriconoscenza rispetto alle persone che avrebbero dovuto dimostrare gentilezza verso di voi. Ultimo segno di Fuoco è il Sagittario: siete confusi, ci vuole cautela nei sentimenti. Discutere è facile e mettersi in una condizione imbarazzante può essere anche un problema per voi perché se sollevate un polverone siete annoiati. Detestate annoiarvi e potete pensare di cambiare o chiudere i rapporti quando vi trovate a vivere una situazione troppo noiosa.

Pubblicità

Scorpione, Pesci, Cancro: ecco l’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di oggi

Spazio ai segni d’Acqua nelle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox su Radio Latte e Miele. Il Cancro in questa domenica 19 aprile 2020 ha una Luna favorevole e le emozioni si vivono meglio. Nel corso delle vostre settimane ultime capita spesso di discutere. L’esperto delle stelle comunque si espone chiarendo che le cose positive per i nati Cancro scritte nel suo libro rimangono confermate: contate sulla seconda parte dell’anno, dice. Era previsto il fatto che a marzo iniziasse un periodo di confusione.

Lo Scorpione secondo l’oroscopo di Paolo Fox ha una marcia più, bisogna andare avanti, molti risentono di molti fastidi di concentrazione, c’è chi ha mal di testa ma, i motivi per andare avanti sono tanti. Chiusura riservata al segno dei Pesci: c’è bisogno di conforto. Avete una serata con emozioni, la Luna porta conciliazione però molto dipende dalla persona di riferimento. Non si vede grande forza in questi giorni ed in effetti siete voi che state sbuffando dalla mattina alla sera.



© RIPRODUZIONE RISERVATA