Oroscopo Paolo Fox, oggi 19 aprile 2021/ Previsioni Pesci, Cancro e Scorpione

I segni d’Acqua tornano protagonisti con le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox su Radio Latte e Miele. Ci riferiamo a coloro che sono nati sotto il segno di Pesci, Cancro e Scorpione, che anche oggi si affidano alle indicazioni dell’esperto dello zodiaco per scoprire cosa li attende per la giornata di oggi, lunedì 19 aprile 2021, e per quelle a seguire. Le abbiamo raccolte così potete prepararvi al meglio.

Che giornata sarà per i nati sotto il segno dei Pesci e del Cancro secondo Oroscopo Paolo Fox?

La rassegna dei segni d’Acqua comincia con le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox che riguardano i nati Pesci. Questa settimana sembra offrire qualche occasione di recupero, ma restano alcuni problemi di natura affettiva da riuscire a superare. Attenzione a non trascinare avanti situazioni troppo complesse.

Ora invece è il momento di un altro segno, quello del Cancro. La Luna nel segno potrebbe portare un po’ di instabilità nel corso di queste ore. Le difficoltà affrontate nel corso degli ultimi due anni potrebbero spingere qualcuno a vivere le emozioni senza grandi aspettative e senza molto impegno, ma attenzione a non lasciarsi coinvolgere da relazioni troppo difficili da gestire. In ambito lavorativo a partire da metà Maggio si potrà godere di alcune belle novità.

Scorpione, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

A completare il viaggio tra i segni d’Acqua con l’oroscopo di Paolo Fox è lo Scorpione. Le opposizioni planetarie che sembrano segnare le ultime settimane di aprile potrebbero rendere difficile mantenere la calma, specialmente per chi si trova ad avere a che fare con delle situazioni sentimentali o lavorative già piuttosto complesse.

