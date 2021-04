Oroscopo Paolo Fox, oggi 19 aprile 2021/ Previsioni Sagittario, Ariete e Leone…

Anche i segni di Fuoco nel mirino di Paolo Fox, che con il suo oroscopo su Radio Latte&Miele ha fornito le sue previsioni di oggi, lunedì 19 aprile 2021. Dunque, quali sono le indicazioni per chi è nato sotto i segni di Sagittario, Ariete e Leone? Non dobbiamo far altro che leggere quanto segue per scoprirlo…

Che giornata sarà per i nati sotto il segno del Sagittario e Ariete secondo Oroscopo Paolo Fox?

Il primo segno di Fuoco approfondito da Paolo Fox con il suo consueto oroscopo è il Sagittario. Le previsioni dicono che, nonostante questa settimana sembri promettere un discreto recupero, la situazione globale che tutti noi ci troviamo a vivere potrebbe rendere difficile sfruttare al massimo questa situazione astrologica. Le prossime giornate potrebbero offrire qualche intuizione in più per risolvere alcune piccole problematiche, ma resta una stanchezza psicologica di fondo difficile da superare.

Passiamo ora ai nati sotto il segno dell’Ariete. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, nonostante questa giornata sembri preannunciarsi un po’ faticosa a causa delle grandi problematiche ereditate dagli anni precedenti e ancora da risolvere, la settimana che si sta aprendo inaugurerà una fase di grande recupero. Presto sarà possibile lasciarsi alcune tensioni alle spalle, godendo di una nuova energia.

Leone, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

A completare il viaggio tra le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox per quanto riguarda i segni di Fuoco è Leone. La settimana che sta per aprirsi invita ad agire con cautela, evitando di lasciarsi innervosire da situazioni che non è possibile modificare. Tutto ciò che invece si potrà cambiare andrà gestito con cautela, senza lasciarsi prendere dalla fretta.

