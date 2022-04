Oroscopo Paolo Fox, oggi 19 aprile 2022/ Ariete, Leone e Sagittario: la giornata

Passata la Pasqua, si torna alla normalità. Lavoro e routine ripartiranno come sempre ed è un momento bello ma allo stesso tempo impegnativo per i segni di fuoco, chiamati a fare delle scelte importanti. Ecco cosa dice l’Oroscopo di Paolo Fox per Ariete, Leone e Sagittario.

Oroscopo Paolo Fox: Ariete, una giornata carica

Ariete, questa è una giornata che dà una sveglia ai tuoi interessi e alle tue emozioni. È un periodo in cui avevi bisogno di una carica in più e questo potrebbe arrivare proprio oggi. L’Ariete di solito non è un tipo che va caricato, ma ci sono momenti di scarico, soprattutto per chi passa tutto il giorno senza vedere o incontrare le persone. Un consiglio dall’Oroscopo di Paolo Fox: sfrutta questa prospettiva per fare conoscenze vere e reali. Avremo un altro momento di forza tra il 28 e il 30.

Oroscopo Paolo Fox: Leone e Sagittario, la giornata

Leone, questo è una giornata forte e importante e questo è un cielo che scalda l’amore! L’Oroscopo di Paolo Fox, qualora tu non avessi un amore o un qualcosa che ti spinge ad andare, ti dice: mettiti alla ricerca di una passione che può nascere da qui a maggio. Una bella notizia: in questo periodo la sessualità è rinvigorita e quindi anche la tua voglia di stare accanto alla persona che ami raddoppia. Recupero psicofisico.

Sagittario, hai un cielo che porta molte emozioni ma ci sono delle situazioni che non ti piacciono. Il vostro segno in questo momento deve fare delle scelte: se c’è una storia che non va, andrà chiusa. Aprile è più un mese che non permette più di trascinare situazioni obsolete: bisogna agire. Per quanto riguarda l’amore, se c’è invece da “insaporire” un rapporto, non esitare! Questo è il momento giusto per farti avanti. Sul lavoro, dice l’Oroscopo di Paolo Fox, è tempo di scelte. Tra maggio e luglio sono favoriti tutti gli esami.

