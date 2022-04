Oroscopo Paolo Fox oggi 19 aprile 2022/ Gemelli, Bilancia e Acquario: tensione e…

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni di oggi martedì 19 aprile 2022

Non sono giorni semplici per Gemelli, Bilancia e Acquario. Chi più chi meno, in questo martedì 19 aprile dovrà fare i conti con delle situazioni non sempre facili. Chi in amore, chi per soldi, chi per lavoro: saranno dei momenti particolari. L’Oroscopo Paolo Fox ci dà qualche indicazione in più attraverso i microfoni di Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox: Gemelli, aria pesante

Gemelli, questi giorni sono un po’ di tensione: oggi e domani bisognerà contare fino a dieci prima di prendersela con qualcuno perché il nervosismo è tangibile nell’aria. Se poi questo qualcuno è il partner, anche se lo ami tanto, doppia attenzione: potresti rovinare tutto per niente, dice l’Oroscopo Paolo Fox. Se devi parlare in famiglia di cose importanti, potresti voler rimandare: l’aria è pesante in questi giorni.

Bilancia e Acquario: giorni importanti secondo le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox

La Bilancia in questi giorni è piena di cosa da fare e soprattutto deve fare scelte che non siano autolesioniste: a volte infatti la fretta e l’ansia potrebbero portare a decisioni sbagliate. Se hai avuto un problema personale o fisico, l’Oroscopo Paolo Fox ti consiglia di impegnarti e agire per risolverlo. Tutto questo andrà fatto al più presto. Lavoro: grandi cambiamenti ce ne sono stati e forse c’è anche chi sta cercando per nuove offerte.

L’Acquario tra oggi e domani avrà un recupero. Nonostante la stanchezza, queste sono giornate speciali per tutti quelli che vogliono vivere emozioni particolari. C’è anche un ‘no’: qualche piccolo problema economico. Mercurio in particolare chiede un po’ di attenzione: bisogna ragionare bene sulle varie situazioni. L’amore? Se c’è una persona che ti interessa, allora lo sblocco è immediato! Stando all’oroscopo Paolo Fox nel prossimo fine settimana in arrivo sensazioni speciali. L’Acquario deve scendere anche un po’ a patti con se stesso, perché è un segno che vuole la vita di coppia ma allo stesso tempo ama essere libero.

