Oroscopo Paolo Fox oggi 19 aprile 2022/ Toro, Vergine e Capricorno: il lavoro…

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni di oggi martedì 19 aprile 2022: Toro, Vergine e Capricorno

Terminate le feste pasquali, si torna alla routine per qualche giorno, in attesa del nuovo weekend e di lunedì 25 aprile. Come andrà questa giornata di martedì 19 aprile? Ce lo dice l’Oroscopo Paolo Fox attraverso Radio Latte Miele. Ecco come sarà la giornata di Toro, Vergine e Capricorno.

Oroscopo Paolo Fox: Toro, il lavoro…

Toro, questo è un momento in cui fremi per una questione di lavoro. Probabilmente entro il 29 dovrai ottenere delle risposte o dei risultati e questo ti manda in ansia. Il 21 e il 22 saranno giornate che daranno qualche soddisfazione in più. Hai un Saturno dissonante che ha portato ad una trasformazione nella tua vita, sia a livello personale che emotivo. Non sei più la stessa persona di prima e, in fondo, ci hai guadagnato. Amore? Giorni importanti di scelte per le coppie che si vogliono bene, dice l’Oroscopo Paolo Fox.

Vergine e Capricorno, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox

Vergine, c’è un po’ di tensione in questi giorni e questo è un momento agitato sopratutto per le coppie che hanno già avuto problemi all’inizio del mese. Potresti trascinare un problema di lavoro in amore o avere qualche diverbio in famiglia. Il consiglio dall’Oroscopo Paolo Fox? Aspetta il 21 prima di innervosirti troppo e cerca di non discutere.

Capricorno, momento di crescita. Che tu abbia venti o cinquanta, hai sempre da imparare. Questo segno spesso frequenta persone che hanno qualche anno in più o che sono più sagge e imparano da loro e si vede. C’è però un problema, spiega l’Oroscopo Paolo Fox: questo segno ama sentirsi indispensabile per gli altri e quando ciò non succede va in crisi. Attenzione: ogni tanto cerca di scaricare tutto ciò che è inutile. In amore sarà utile proprio adesso fare una scelta.

