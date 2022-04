Oroscopo Paolo Fox oggi 19 aprile 2022/ Tutto su Cancro, Scorpione e Pesci

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni di oggi martedì 19 aprile 2022: Cancro, Scorpione e Pesci

Amore, emozioni e anche un po’ di stanchezza nell’Oroscopo dei segni di acqua per questo 19 aprile, martedì. Paolo Fox come ogni giorno dà le sue previsioni per i vari segni zodiacali: scopriamo quelle di Cancro, Scorpione e Pesci in questa giornata appena iniziata.

Oroscopo Paolo Fox: Cancro, amore in vista?

Cancro, in questi giorni i sentimenti potrebbero essere premiati, anche se molto dipenderà da te: che sia un amore occasionale o una situazione che nasce all’improvviso, datti da fare. I Cancro si innamorano subito e, se c’è qualcuno di particolarmente intrigante, non si fanno attendere e si buttano a capofitto nelle situazioni. Siccome attorno a Pasqua, già da lunedì, potrebbe essere accaduto qualcosa di speciale, soprattutto ai single, l’Oroscopo Paolo Fox dice: via libera. Attenzione però a non lanciarsi nelle nuove storie senza paracadute. Bisogna affrontare le nuove situazioni con prudenza.

Emozioni per Scorpione e Pesci e… cosa ci rivela l’Oroscopo Paolo Fox

Scorpione, un aumento delle emozioni è provato da Giove, Venere, Marte che orbitano intorno al segno. C’è anche una flessione nel denaro, forse per spese che riguardano la casa, spiega l’Oroscopo Paolo Fox: attenzione dunque ai risparmi. Questa è una giornata passionale per chi si applica. Lavoro? Per qualsiasi cosa, muoviti entro il 10 maggio.

Pesci, tra oggi e domani c’è veramente tanto da fare e potresti sentirti un po’ stanco: non è un periodo semplice dal punto di vista fisico e mentale. Questa Luna dissonante però non incide comunque troppo sui tuoi progetti o su tutto ciò che ha in mente. L’amore? L’Oroscopo Paolo Fox dice: se ci sono persone che ti intrigano, cerca di non tirarti indietro. Tutto quello che fai in questi giorni per ottenere successo, anche nel lavoro, è benemerito ed è ben visto dalle stelle. La Luna oggi potrebbe portare fastidi, ma tutto passerà in fretta.

