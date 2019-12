OROSCOPO PAOLO FOX/ Oggi 19 dicembre 2019: Leone, Scorpione, Acquario, Bilancia

Oroscopo di oggi 19 dicembre 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista ai microfoni di LatteMiele dove tiene la sua consueta rubrica Latte e Stelle per la giornata di oggi, giovedì 19 dicembre 2019. Sono giornate sottotono per l’Ariete, almeno sembra così. In realtà il desiderio è quello di recuperare rapidamente un po’ di serenità. Periodo interessante per il Toro dal punto di vista del lavoro, grandi cose si potrebbero concretizzare nelle prossime settimane. Il Cancro dovrebbe essere maggiormente cauto e dovrebbe evitare delle complicazioni in diversi campi. Il Leone ha interesse nella progettazione del futuro, serve dedizione e voglia di applicazione per arrivare al risultato. Alcuni decideranno di buttarsi con il rischio però di fare il passo più lungo della gamba. Forse è il caso di gestire tutto con equilibrio, evitando di ritrovarsi a vivere le cose in maniera superficiale. Clicca qui per conoscere l’oroscopo della settimane 15-20 dicembre di Paolo Fox.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione cosa prevede l’oroscopo di oggi?

Andiamo ad analizzare l‘oroscopo di Paolo Fox soffermandoci su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Leone: Le numerose tensioni degli ultimi anni e le rinunce che è stato necessario fare sul piano sentimentale si fanno un po’ sentire, mala giornata di oggi potrebbe essere molto utile ad affrontare la realtà. Vergine: Gennaio e febbraio saranno mesi molto utili per affermarsi, specialmente sul piano lavorativo cui sarà utile dedicarsi particolarmente. Sabato e domenica giornate molto promettenti. Bilancia: Nonostante la luna nel segno sembra difficile trovare un equilibrio a causa degli accadimenti esterni. Le prossime tre giornate potrebbero portare una buona fortuna, peccato per le preoccupazioni dovute ad una persona cara che ha avuto qualche problema recentemente. Scorpione: Giornata utile e ricca di intuizioni che possono portare ottimi risultati. Periodo importante anche sul piano sentimentale, purché non si agitino troppo le acque.

Paolo Fox, le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta a soffermarci su Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Ariete: Giornate come questa potrebbero sembrare un po’ sottotono, ma il desiderio di recuperare un po’ di serenità potrebbe spronare qualcuno aiutandolo a trovare le energie per agire. Toro: Cautela per quanto riguarda le questioni economiche, entro lunedì sarà comunque possibile risolvere qualche piccolo problema. Gemelli: Una gran voglia di fare si prospetta all’orizzonte, accompagnata da un pizzico di energia più intenso del solito. Ottimi presupposti per le coppie nate da poco in vista di un 2020 che vedrà importanti transiti di Venere nel segno. Cancro: In amore è importante dedicarsi a scelte utili, lasciando un po’ da parte l’istinto.

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Sagittario: Per la giornata di oggi sarebbe utile astenersi da polemiche e discussioni già affrontate. Forti desideri di trasgressione e novità. Capricorno: La Luna in quadratura di questo periodo potrebbe portare un po’ di tensioni, forse dovuta ai troppi progetti in ballo, che potrebbe essere un po’ difficile nascondere. Il forte desiderio di emergere dei nati sotto questo segno potrebbe aver bisogno di una lieve revisione che inviti a considerare anche l’ambito emozionale e non soltanto quello lavorativo. Acquario: Questo periodo potrebbe portare con se la necessità di compiere alcune scelte che richiedono alcuni compromessi. Pesci: Giornata un po’ migliore rispetto a quella di ieri, seppure ancora segnata da quel fardello di malinconia che ultimamente si fa sentire.



