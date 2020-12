Oroscopo Paolo Fox, oggi 19 dicembre 2020/ Le stelle di Cancro, Scorpione, Pesci

Come ogni giorno l’oroscopo di Paolo Fox torna a farci compagnia sulle frequenze di LatteMiele. Ora passiamo ai segni d’Acqua cioè Cancro, Scorpione e Pesci seguendo la rubrica Latte e Stelle.

Che giornata sarà per i nati sotto i segni di Cancro e Scorpione secondo Oroscopo Paolo Fox?

Partiamo dal Cancro: Con Saturno e Giove non più opposti si può finalmente contare su una maggior forza d’animo, utile a lasciare andare i ricordi più dolorosi per riuscire a concentrarsi con successo sui progetti che stanno prendendo forma.

Scorpione: L’influenza di un Mercurio in aspetto intrigante potrebbe aiutare a risolvere alcune piccole questioni legate all’ambito lavorativo. Per riuscire ad ottenere buoni risultati anche in campo amoroso sarebbe bene riuscire ad evitare atteggiamenti troppo polemici. Favoriti gli amori parti time e le relazioni fisiche.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

E infine i Pesci: La Luna nel segno potrebbe regalare a questo fine settimana una maggior energia che, unita ad un Mercurio favorevole, potrebbe aiutare a superare alcune piccole problematiche. Buone occasioni per il recupero di alcune emozioni, ma bisognerebbe prestare attenzione ai rapporti con Gemelli e Vergine. Evoluzioni positive all’orizzonte.



