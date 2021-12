Oroscopo Paolo Fox, oggi 19 dicembre 2021/ Acquario, Bilancia e Gemelli: previsioni

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox caratterizzano anche in data odierna il risveglio di tutti gli appassionati di astrologia. In questo approfondimento andremo a esaminare i segni di Aria e le indicazioni fornite dal celebre astrologo agli ascoltatori di Radio Latte e Miele. Siete smaniosi di scoprire cosa prevedono gli astri per i segni Acquario, Bilancia e Gemelli per quanto riguarda la giornata di oggi, domenica 19 dicembre 2021? Non rimane allora che proseguire nella lettura del presente articolo e vedere se le stelle saranno vostre amiche.

Oroscopo Paolo Fox, Acquario e Bilancia le previsioni del giorno

L’oroscopo Paolo Fox inerente al segno dell’Acquario è il seguente: il periodo inizia ad essere migliore sotto l’aspetto fisico, attenzione però ai rapporti interpersonali. Qualcuno potrebbe iniziare a valutare un trasferimento alla ricerca di maggiore tranquillità. A volte tendete ad estraniarvi, alla ricerca di un rapporto più intimo con voi stessi. Dal punto di vista lavorativo iniziano ad arrivare i frutti del duro lavoro che ha caratterizzato gli ultimi mesi, con un 2022 che promette ulteriori successi.

Ora invece è il momento delle previsioni destinate a tutti coloro che sono nati sotto il segno della Bilancia. Attenzione all’irritazione facile che potrebbe caratterizzare questa domenica, soprattutto in ambito sentimentale. Occhio anche alle discussioni banali che potrebbero lasciar riemergere malumori celati. Cercate il giusto equilibrio per ravvivare la giornata.

Gemelli, che giornata sarà secondo l’oroscopo Paolo Fox

I Gemelli concludono l’appuntamento dell’oroscopo Paolo Fox con i segni d’Aria. Siete sempre particolarmente attivi, soprattutto in funzione del divertimento. Il vostro essere divertenti è molto richiesto, portate grande allegria quando vi trovate in gruppo. Spesso però dietro l’ironia può esserci qualche malcontento celato. Attenzione a scegliere le persone giuste con le quali trascorrere le prossime Feste, onde evitare noia e banalità.

