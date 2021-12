Oroscopo Paolo Fox, oggi 19 dicembre 2021/ Pesci, Scorpione e Cancro: amore e salute

L’oroscopo Paolo Fox e le sue previsioni anche quest’oggi tengono compagnia agli appassionati di una materia, l’astrologia, tanto imperscrutabile quanto, in verità, indicativa del destino quotidiano di ciascuno di noi. In questo focus ci dedicheremo sostanzialmente ai segni d’Acqua, per mezzo delle indicazioni date dall’astrologo stesso durante il suo intervento sulle frequenze dell’emittente Radio Latte e Miele. In particolare, che cosa prevedono le stelle per i nati Scorpione, Cancro e Pesci per la giornata di oggi, domenica 19 dicembre 2021?

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Scorpione e del Cancro?

L’oroscopo Paolo Fox per lo Scorpione recita: “Questa domenica vi sentirete piuttosto carichi, grazie anche alla posizione favorevole di Venere. Dedicatevi alla vostra felicità, soprattutto dal punto di vista emotivo. Non lasciatevi trascinare dalla troppa gelosia e dai rapporti conflittuali. Le relazioni poco stabili hanno vita breve, in particolare vista la tendenza ad affezionarvi troppo in fretta”.

Chi è nato sotto il segno del Cancro prenda appunti: è in corso un profondo cambiamento interiore, state riscoprendo nuovi lati del vostro status psicologico che risulta evidente anche agli altri. Le intuizioni non mancheranno in questo periodo, soprattutto nel tentativo di trovare consolazione dal punto di vista spirituale. Attenzione a non allontanarvi troppo dalla realtà, motivo di irrequietezza in ambito lavorativo e sentimentale.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox?

Terminiamo l’oroscopo Paolo Fox circa i segni d’Acqua con i Pesci. “Dopo una settimana piuttosto dura, con un eccesso di nervosismo negli ultimi due giorni, finalmente siete in recupero. La Luna aiuta, cercate di non dedicare tempo a persone che non meritano e chi ha una storia importante vivrà ulteriori conferme. Per il 2022 sono previste ottime notizie sia in ambito familiare che professionale”.

