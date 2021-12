Oroscopo Paolo Fox, oggi 19 dicembre 2021/ Vergine, Capricorno e Toro: chi al top?

Questa domenica non può certo avere inizio senza le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox, rivolte a tutti gli amanti dell’astrologia. In questo spazio ci occupiamo dei segni di Terra e delle indicazioni fornite dall’astrologo nell’abituale appuntamento sulle frequenze di Radio Latte Miele. In particolare, che cosa prevedono le stelle per i nati Toro, Vergine e Capricorno per quanto concerne la giornata di oggi, domenica 19 dicembre 2021?

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno della Vergine e del Capricorno?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno della Vergine è il seguente: la Luna in posizione negativa degli ultimi giorni si allontana, in favore di un futuro più luminoso. Dal 21 dicembre con il Sole favorevole il periodo inizia ad essere interessante, grazie anche alla posizione di Venere. In amore le cose sembrano andare nel verso giusto: provate a dare il giusto spazio ad ipotetici nuovi incontri.

Spazio ora al Capricorno: nonostante il Cielo positivo questa domenica potrebbe risultare un po’ strana. Se avete la possibilità restate a letto più tempo, eventuali disturbi potrebbero generare unicamente agitazione e nervosismo. Probabilmente la settimana è stata molto stancante, portandovi ad arrivare a cercare riposo e isolamento dagli altri.

Toro, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Chiudiamo l’approfondimento dell’oroscopo Paolo Fox inerente ai segni di Terra con il Toro. Cercate di non dimenticare che ogni via può portare al successo, anche tentare di azzerare tutto. L’attuale situazione lavorativa sta mutando, per cui per la primavera dovrete adeguarvi al cambiamento. Presto arriveranno consigli importanti sul da farsi proiettato ai mesi di aprile e maggio.

