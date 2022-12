Oroscopo Paolo Fox, oggi 19 dicembre 2022/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione: cielo

Questo lunedì 19 dicembre cosa porterà ai 12 segni zodiacali? Per il Leone ci sono buone stelle: i sentimenti sono sotto pressione e quando succede questo c’è agitazione. Per la Vergine, c’è un Mercurio favorevole e questo significa che alcuni progetti potranno diventare qualcosa in più. Per la Bilancia, sono giornate in cui ci si sente ribelli e agitati ma in questo momento è meglio pazientare e aspettare. Per lo Scorpione, le giornate interno al Natale saranno positive: i momenti di fastidio dovrebbero essere alle spalle.

Oroscopo Paolo Fox oggi, 18 dicembre 2022/ Stelle Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox: Leone e Vergine, i sentimenti…

Leone, ci sono buone stelle per la pratica anche se tra marzo e aprile ci dovranno essere dei cambiamenti e magari sarà il caso di avanzare delle richieste per migliorare. I sentimenti sono sotto pressione: quando succede, il Leone si agita un po’ troppo. Se in amore c’è qualcosa che non va, sarebbe il caso di capire cosa, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox oggi, 18 dicembre 2022/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci...

Vergine, sei una persona molto passionale che sa concedersi con grande disponibilità. Non ami mettere in piazza i tuoi sentimenti e con il partner ti piace avere una certa riservatezza, amando in privato. Non sei solito spiattellare il tuo rapporto in giro e raccontare tutto a tutti: ti piace mantenere un certo riserbo. Dal punto di vista delle emozioni sei in una fase di grande sviluppo, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Avere Mercurio favorevole significa che alcuni progetti che hai in mente potranno diventare qualcosa di più prossimamente.

Oroscopo Paolo Fox: Bilancia e Scorpione, questo Natale…

Bilancia, ci sono delle giornate in cui ci si sente ribelli e un po’ agitati. Oggi ci sono Luna e Mercurio un po’ strani, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Questo significa che potresti distaccarti da tutte quelle situazioni e persone che ti rendono agitato e da questa Venere contraria fino alla fine dell’anno, che invita a non sopravvalutare le tensioni. In questo momento devi pazientare un po’ e capire se magari il silenzio vale più di un’arrabbiatura. La diplomazia è sempre un’arma molto positiva da sfruttare.

Oroscopo Paolo Fox oggi, 17 dicembre 2022/ Pesci, Scorpione, Vergine, Gemelli: stelle

Scorpione, le giornate attorno al Natale saranno un successo: se ti vuoi togliere una soddisfazione è un momento giusto per farlo. Passerai un Natale più tranquillo, sia livello di idee che di rapporti. I momenti di fastidio, vissuti di recente, dovrebbero essere superati, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Marzo, aprile e maggio saranno mesi in cui ti chiederai se è giusto continuare un certo lavoro o progetto ma per adesso è meglio godersi questo cielo senza fare troppe domande.













© RIPRODUZIONE RISERVATA