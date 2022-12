Oroscopo Paolo Fox oggi, 19 dicembre 2022/ Previsioni Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Come sarà il lunedì per i segni dello zodiaco? L’Ariete in questo momento ha dei dubbi e deve aspettare che varie situazioni si sblocchino e questo potrebbe avvenire anche grazie a Giove, da domani favorevole. Per il Toro ci sono vari segni in posizione interessante: in amore, alcune persone sono state lasciate da parte perché poco comprensive. I Gemelli cercano cambiamenti: gennaio sarà un mese favorevole anche per l’amore. Il Cancro continua il periodo particolare: questo segno ha una sensibilità importante e non sempre viene compreso e ne risente.

Oroscopo Paolo Fox: Ariete e Toro, i pianeti

Ariete, un momento di dubbio è normale e può capitare a tutti. Devi aspettare che arrivi lo sblocco che aspetti: domani Giove entrerà nel segno e le cose andranno meglio. Natale e Capodanno saranno un po’ particolari: nonostante questo segno sia pieno di iniziative e volontà, infatti, vuole vivere le feste in maniera tranquilla. Possibile che ci sia anche la voglia di stare in famiglia o con amici sinceri, senza agitarsi. Da domani comunque comincia anche una fase di recupero fisico, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Toro, ci sono Mercurio, Venere e Sole in posizione interessante e dunque si prevedono grandi prospettive per il 2023. Molti stanno meditando qualcosa di bello da fare e soprattutto c’è voglia di vivere le cose più liberamente, senza doversi necessariamente giustificare, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. In amore, chi non ti ha compreso lo hai lasciato da parte: chi ti capisce invece avrà delle chance.

Oroscopo Paolo Fox: Gemelli e Cancro, le stelle

Gemelli, cerchi cambiamenti di tipo economico e lavorativo: c’è infatti chi ha perso soldi o ha guadagnato poco. Chi invece ha commesso errori negli ultimi mesi o ha commesso errori, deve ora tornare sul giusto binario, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. In alcuni casi comunque è meglio affidarsi a persone esperte per risolvere i problemi. Gennaio sarà un mese favorevole per le relazioni.

Per il Cancro questo non è un periodo no ma sicuramente ci si sente un po’ diversi da altre persone. Questo segno ha una sensibilità particolare e idee speciali e non sempre viene compreso. Spesso infatti si sente come se parlasse una lingua differente dagli altri. In amore, le coppie in crisi dovrebbero evitare conflitti durante queste feste. Da gennaio le cose cambieranno. Spesso si pensa che il destino sia contro, ma non è così: è solo un periodo un po’ impegnativo, come spiega l’Oroscopo di Paolo Fox.













