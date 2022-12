Oroscopo Paolo Fox, oggi 19 dicembre 2022/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci…

Anche questo lunedì comincia con l’Oroscopo di Paolo Fox. Come andrà la giornata? Il Sagittario è in un momento importante e nelle prossime ore ci sarà anche Giove positivo. Potrebbero arrivare delle buone notizie. Per il Capricorno, l’amore vive un momento importante: bisogna pensare al lavoro ma non tralasciare la vita sentimentale. Per l’Acquario non è il giorno giusto per discutere: c’è un po’ di agitazione. Il consiglio è quello di non prendersela con gli altri se qualcosa non va. Per i Pesci, la Luna è favorevole e le feste si prospettano importanti.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario e Capricorno, la giornata

Sagittario, sei in un momento importante e molto energico quindi alle persone fa bene frequentarti. Nelle prossime ore avrai anche Giove positivo e inizierai a pensare a cosa fare tra gennaio a marzo 2023. C’è chi aspetta la risposta o l’esito di un accordo e chi ha iniziato un nuovo progetto sulla base di un’idea forte: per questo motivo avrà successo, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno, ti sei affaticato molto ma tutti i tuoi sacrifici non saranno vani, anzi, raccoglierai i frutti di ciò che hai fatto. Nel 2023 per il tuo segno è prevista una costruzione importante. Il tuo fascino raddoppia in questo momento. Anche l’amore vive un momento importante. In questo periodo bisogna pensare al lavoro ma senza tralasciare la vita sentimentale, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: Acquario e Pesci, le stelle

Acquario, forse non è questo il giorno giusto per mettere a ferro e fuoco tutte le tue convinzioni e discutere con delle persone, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. C’è infatti un po’ di agitazione, soprattutto le tensioni arrivano quando vedi che la realtà non cambia. Il consiglio è di non prendertela con gli altri: infatti sei tu che devi iniziare a pensare a delle grandi trasformazioni da mettere in pratica in vista del 2023. Non lasciarti trasportare dal nervosismo.

Pesci, la Luna è favorevole in questo momento, dice l’Oroscopo di Paolo Fox! Di piccole o grandi sofferenze ne hai avute tante, nelle ultime settimane. In estate più volte hai dovuto rivedere le tue scelte, anche dal punto di vista lavorativo e non solo sentimentale. Ci sono stati momenti di incomprensioni. Nel 2023 a marzo arriverà Saturno a raddrizzare il tiro e da maggio ci sarà anche Giove. Servono buona volontà e pazienza: le feste saranno importanti.











