Oroscopo Paolo Fox, oggi 19 febbraio 2020/ Acquario, Scorpione, Sagittario, Pesci e..

Paolo Fox, oroscopo oggi 19 febbraio 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare da vicino i segni di Bilancia, Scorpione e Sagittario. La Bilancia potrebbe vivere piccole perplessità, non bisogna mettersi contro persone che fanno arrabbiare. Cambiamenti in primavera, ci sono in mente vantaggi, lo stato di apparente incertezza fa sentire stanchi. Lo Scorpione fisicamente sono stanchi, domenica intrigante per le coppie ma è necessaria cura per il fisico. Importante creare buoni rapporti con Pesci e anche con Capricorno. Il Sagittario ritrova amore fisico e passionale, i rapporti sentimentali nel tempo perdono quota sotto il profilo della sessualità. Si può stare con qualcuno per un po’ di anni. Disagio nella coppia a causa di perdita di complicità.

Capricorno, Acquario e Pesci: l’oroscopo oggi Paolo Fox

Confrontiamoci ora con Capricorno, Acquario e Pesci per l’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Il Capricorno ha forte concentrazione di pianeti con prove da superare. Spesso l’autostima non ha bisogno di revisioni ma se ha bisogno di revisioni è dipendente da altri. In queste 48 ore si sblocca una situazione. L’Acquario sta tornando ai massimi livelli e deve sfruttare le giornate di martedì e mercoledì per chiarire questioni d’amore e risolvere questioni interiori. Non si esclude che si stia cercando di cambiare ritmi di lavoro. Bisogna cercare nuova spiritualità. Ci sono le ali per volare lontano. I Pesci in amore ha tensioni, a volte si cerca di scavare troppo. Non si deve stare a guardare tutto nel dettaglio e si devono vivere emozioni tranquille. Fine settimana intrigante con Sole nel segno.

